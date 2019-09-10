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Erciyes Teknopark yazılım firmaları için dış ticaret eğitimi düzenledi

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi Avrupa İşletmeler Ağı birimi tarafından yazılım firmalarına yönelik dış ticaret eğitimi düzenlendi.

10 Eylül 2019 Salı 11:44
Erciyes Teknopark yazılım firmaları için dış ticaret eğitimi düzenledi

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi Avrupa İşletmeler Ağı birimi tarafından yazılım firmalarına yönelik dış ticaret eğitimi düzenlendi.


Düzenlenen eğitimde yazılım ihracatı yasal uygulamaları, ihracatta ödeme şekilleri, ihracat sözleşmeleri, durum analizi, ihracat hedef ve stratejileri, ihracat sektör ve müşteri profili belirleme, hedef pazar ile müşteri tespiti ve destekler hakkındaki süreç detaylıca anlatıldı.


Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç yazılım firmaları için organize edilen eğitimin önemine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “ Yazılım sektörünün büyümesi, gelişmesi, dış pazarlara açılması ülkemizin kalkınması için günümüzde kritik bir öneme sahiptir. Türkiye’nin bu pazardaki pasta payını büyütmek için yazılım ihracatını artırmamız gerekmektedir. Ancak yazılım üreten firmalarımızda tecrübe eksikliği, dış pazarlara hakim olamama, mevzuatı bilmeme gibi eksiklikler mevcuttur. Biz de Erciyes Teknopark olarak şehrimizdeki yazılım firmalarının etkin bir şekilde dış ticaret yapabilmeleri adına her yıl mutlaka yazılım firmalarına özel dış ticaret eğitimi düzenliyoruz.


Dış Ticaret Danışmanı Hakan Akın’ın eğitmenliğinde gerçekleşen eğitimde uyulması gereken kurallar ve kanunlar, sektöre uygun ödeme şekilleri, fayda ve riskleri anlatılırken katılımcı firmalardan gelen sorularda tek tek yanıtlandı.”


Avrupa İşletmeler Ağı’nın Sağlamış Olduğu Fırsatlarla Dış Ticaret Daha Kolay


Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi Avrupa İşletmeler Ağı birimi ile ilgili de bilgilendirme yapan Prof.Dr.Kılıç sözlerine şöyle devam etti:” Kayseri, Sivas ve Yozgat (TR 72) bölgesinde Avrupa İşletmeler Ağı kapsamındaki firmalar Erciyes Teknopark aracılığı ile hem Avrupa Birliği ve ticari işbirliklerine dair bilgiye hem de teknoloji transferi konusundaki desteğe aynı noktadan ulaşabilmekte kolaylık yaşamaktadırlar.


60’dan fazla ülkede bulunan 600’den fazla partner kuruluşun erişebildiği bir firma veri tabanı olan Avrupa İşletmeler Ağı’nın, İş Ortaklığı Veri Tabanı’nda belli projelerde çalışmak üzere binlerce firma bulunmaktadır. Farklı ülkelerle ihracat faaliyetlerini artırma hedefinde olan bütün firmaların Avrupa İşletmeler Ağı biriminin sağlamış olduğu iş fırsatlarından yararlanmaları dış ticaretlerinin artması adına yeni kapılar aralamaktadır.”

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:44
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