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Aktüel Erciyes Kayak Merkezi "2020 Travellers Choice" ödülüne layık görüldü
Aktüel

Erciyes Kayak Merkezi "2020 Travellers Choice" ödülüne layık görüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-14 18:02:48 -
Erciyes Kayak Merkezi "2020 Travellers Choice" ödülüne layık görüldü

KAYSERİ (AA) - Erciyes Kayak Merkezi, turizm sitesi Tripadvisor tarafından "2020 Travellers Choice" ödülüne layık görüldü.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Erciyes, son teknoloji ürünü teleferikleri, global sportif başarıları, uluslararası standartlarda pistleri, modern konaklama tesisleri ve ulaşım imkanları ile her yıl gezginlerin takdirini topluyor.

Erciyes Kayak Merkezi, dünya çapında önemli tatil ve seyahat işletmelerine verilen Tripadvisor Mükemmellik Sertifikası'nın ardından şimdi de 2020 Travellers Choice ile ödüllendirildi.

Tripadvisor, bu ödülü ziyaretçilerden sürekli yüksek puanlı yorum alan ve mükemmel bir konukseverlik taahhüdü sergileyen dünyadaki belirli sayıda işletmeye veriyor.

Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, konu ile ilgili şunları kaydetti:

"Erciyes Dağı, ülkemizin ilk ve tek destinasyon yönetim şirketi Kayseri Erciyes AŞ tarafından profesyonel bir anlayışla yönetiliyor. Sürdürülebilir kaliteli hizmet politikamızın her yıl global çaptaki bu tarz ödüllerle taçlanması doğru yolda olduğumuzun da önemli bir delili. Bu gibi değerli ödüller şevkimizi daha da artırıyor ve çıtayı sürekli üst seviyelere çıkarmamıza vesile oluyor. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen yerli, yabancı misafirlerimizin şehrimizden yüzde 93 memnun ayrılması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Benimsemiş olduğumuz vizyona paralel olarak Kayserimizi ve en önemli değeri olan Erciyes'i global çapta marka yapma hedefimize ulaşmak için sürekli gayret göstermeye devam edeceğiz."

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