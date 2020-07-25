  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

"Erciyes Festa 2200 Bisiklet Festivali" ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-07-25 12:25:33 -
"Erciyes Festa 2200 Bisiklet Festivali" ertelendi

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda düzenlenmesi planlanan "Erciyes Festa 2200 Bisiklet Festivali"nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın yapılması planlanan festival, koronavirüs salgınındaki öngörülemeyen vaka artışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Açıklamada festivalin düzenleneceği tarihle ilgili bilgilendirmelerin Erciyes AŞ sosyal medya hesaplarından duyurulacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı