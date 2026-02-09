  • İSTANBUL
Erciyes 38 FK'da özgüven tavan yaptı! Adem Çak'tan rakiplere gözdağı: "Seri yakalarsak bizi kimse durduramaz"

TFF 3. Lig 2. Grup’ta zirve mücadelesi veren Erciyes 38 FK, zorlu Ağrı deplasmanından altın değerinde 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı.

TFF 3. Lig 2. Grup mücadele eden Erciyes 38 FK ligin 20.haftasında deplasmanda Ağrı 1970 SK’yı 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Mavi-siyahlı takımın Teknik Direktörü Adem Çak, seri yakaladıkları an neler yapabileceklerini bildiklerini söyleyerek, "Bugün aldığımız galibiyet 2 haftadır iyi oynayan takımımızın, kilometrelerce yolu bize inandıkları için gelen başkanımız Ahmet Dirgenali ve yöneticilerimizin, teknik ekibimizin ve personelimizin zaferidir.

 

Oyuncularım maçın başından sonuna kadar istediklerimizi uyguladılar ve bunun sonucunda güzel bir galibiyet aldık. Artık bu maçı geride bırakarak Yeşilyurtspor ile oynayacağımız mücadeleye hazırlanacağız. Seri yakaladığımız an neler yapabileceğimizi biliyoruz. Özgüvenli bir takım haline gelince bu şehre getireceğimiz başarıların bilincindeyiz. Bu takım ve bu camia sportif olarak bulunduğu noktanın çok ilerisini hak ediyor. Her zaman yanımızda olduğunu bildiğimiz Vekilimiz Baki Ersoy’a, Başkanımız Ahmet Dirgenali’ye, Latif Ersoy’a ve yönetimimize destekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

 

