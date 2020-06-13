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Yerel

Erciş’te kaçak avlanmış 29 keklik ele geçirildi

Van’ın Erciş ilçesine il dışından gelerek boş arazide çadır kuran vatandaşlar tarafından kaçak avlanmış 29 Kınalı Keklik ve çok sayıda kafese el konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:42:07 -
Erciş’te kaçak avlanmış 29 keklik ele geçirildi

Van’ın Erciş ilçesine il dışından gelerek boş arazide çadır kuran vatandaşlar tarafından kaçak avlanmış 29 Kınalı Keklik ve çok sayıda kafese el konuldu.


Erciş ilçesinde boş bir alana gelerek yerleşen vatandaşlara ait çadırlara çok sayıda keklik olduğu ve bu keklikleri kullanarak kafes avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Tim Komutanlığı ekipleri, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçilerek ihbarın yapıldığı alana gidildi. Çadırlarda yapılan kontrollerde 29 Kınalı Keklik, tuzaklama malzemesi ve kafesler bulundu. Kekliklere, tuzaklama malzemesi ve kafeslere el konulurken, şahıslar hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Ele geçirilen keklikler ile tuzaklama malzemeleri Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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