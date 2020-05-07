  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erciş Kaymakamlığından günlük bin 500 adet maske üretimi

Van’ın Erciş Kaymakamlığı tarafından korona virüs sürecinde günlük bin 500 adet maske ve 20 adet tulum üretiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:03:28 -
Erciş Kaymakamlığından günlük bin 500 adet maske üretimi

Van’ın Erciş Kaymakamlığı tarafından korona virüs sürecinde günlük bin 500 adet maske ve 20 adet tulum üretiliyor.


Korona virüs salgınından korunmanın en etkili yollarından biri olan maske kullanımı kapsamında Erciş ilçesindeki talebi karşılamak üzere Erciş Kaymakamlığına bağlı Aile Sosyal Destek Merkezlerindeki kadınlar maske ve tulum üretiyor. İlçedeki 6 ayrı merkezde günlük olarak üretilen toplam bin 500 adet maske ve 20 adet tulum, ilçedeki kurumlara dağıtılarak kurumların ihtiyaçları karşılanıyor. Böylece kurumlar dışarıdan maske satın almazken, kadınlar da vakitlerini ülke ekonomisine katkı sağlayarak değerlendiriyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı