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Ercan Yaşin kimdir? Resmi Gazete terfi ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama ve terfi kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama Kararına göre, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 30 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 08:24
Ercan Yaşin kimdir? Resmi Gazete terfi ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama ve terfi kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama Kararına göre, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 30 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

Ercan Yaşin kimdir?

Ercan Yaşin 1964 yılında Adana / Karaisalı ilçesinde doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1986 yılında kara harp okulundan mezun olarak sırasıyla 1986 – 1999 yılları arasında takım, bölük ve ilçe j.k.lığı görevlerinde, 1999 – 2006 yılları arasında Siirt – İstanbul – Bingöl – Şırnak illerinde , 2006 – 2008 yılları arasında Bursa il J. K.Yrd.lığı 2008 -2010 yılları arasında Bursa ada K.nı 2010 – 2013 yılları arasında Konya İl J. K.nı, 2013 – 2014 yılları arasında Ankara Dent. Ve Değ.Bşk.lığı üyeliği ve 2014 – 201 5 yılları arasında  Ankara Personel D.Bşk.lığı, 2015 – 2016 Samsun İl J.K.nı ve 2016 ağustos ayında Tuğgeneralliğe terfi ederek Çakırsöğüt Jandarma Komando Tug.K. olarak görev yapmasına müteakip 2018 atamalarında Konya İl J.K.nı olarak atanmıştır. Tuğgeneral Ercan Yaşin bayan Hikmet Yaşin ile evli olup, 1 çocuk babasıdır. İtalyanca ve Almanca bilmektedir.

 

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 08:24
  1. Şırnak
  2. Siirt
  3. Samsun
  4. İstanbul
  5. Bursa
  6. Bingöl
  7. Ankara
  8. Adana
  9. Manisa
  10. Konya
  11. Ercan Yaşin kimdir?
  12. Resmi Gazete terfi ve atama kararları

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