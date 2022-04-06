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Dünya Erbil'e roket saldırısı düzenlendi
Dünya

Erbil'e roket saldırısı düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinin Habat ilçesine bağlı Kewirgosk bölgesine yönelik 3 roket saldırısı düzenlendiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 22:27:00 -
Erbil'e roket saldırısı düzenlendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, roketlerin Erbil'in 30 km uzağındaki Habat ilçesine bağlı Kewirgosk bölgesindeki petrol rafinerisi yakınına düştüğü kaydedildi. Musul'un Hemdaniye bölgesinden yapıldığı belirtilen saldırıda yaralı ve can kaybı olmadığı, herhangi bir zarar oluşmadığı belirtildi.

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