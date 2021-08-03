Erbil'den 'Help Turkey' tepkisi! 'Başımızda devletimiz var'
Mehmet Ali Erbil, 'Help Turkey' paylaşımlarına ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, kimseye ihtiyacımız yok! Başımızda devletimiz var diyerek tepki gösterdi.
Şovmen Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından 'Help Turkey' paylaşımlarına ilişkin olarak açıklamada bulundu.
Ünlü şovmen, Instagram'ın 'hikaye' özelliğinden 'Help Turkey' paylaşımlarını alıntılayarak, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" diye yazdı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de süren yangınlarla ilgili yaptığı son bilgilendirmede "6 ilde 13 bölgede alevlerle mücadele devam ediyor" demişti.