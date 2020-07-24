  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Erbil'deki bir çarşıda çıkan yangın 300 dükkanda hasara yol açtı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:10:42 -
Erbil'deki bir çarşıda çıkan yangın 300 dükkanda hasara yol açtı

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde bulunan bir çarşıda çıkan yangın, ilk belirlemelere göre 300'den fazla dükkanda hasara neden oldu.

Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Serkeft Kareş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil'in Kürdistan Mahallesi'nde yer alan "Sim Bazarı" olarak bilinen çarşıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını söyledi.

Alevlerin kısa sürede çarşıdaki birçok dükkana sıçradığını aktaran Kareş, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştığını ancak tam anlamıyla söndürülemediğini kaydetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre şu ana kadar yangın 300'den fazla dükkanda hasara neden oldu.

Daha çok elektronik ürünlerin satıldığı çarşıda son olarak 15 Haziran 2018'de de bir yangın çıkmış ve 100'den fazla dükkan kül olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı