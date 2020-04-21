Erbil’de Covid-19 nedeniyle kapalı olan muayenehaneler açılıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde dün kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı çerçevesinde yarından itibaren muayenehanelerin açılmasına karar verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde üst üste 3 gün korona virüsü vakası tespit edilmemesi ve Ramazan ayının yaklaşması üzerine bölgede yürürlükte olan sokağa çıkma yasağı dün kısmen kaldırılmıştı. Erbil’de kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı çerçevesinde muayenehanelerin yeniden açılmasına karar verildi. Erbil İl Sağlık Müdürü Dilovan Muhammed ile ortak basın toplantısında korona virüsü ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmasına yönelik açıklamalarda bulunan Erbil Valisi Fersat Sofi, yarından itibaren doktor muayenehaneleri ve diş hekimi muayenehanelerinin açılacağını duyurdu. Vali Sofi, vatandaşların işlerinin kendileri açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, "24 Nisan’dan itibaren çarşıların açılması ve taksilerin çalışması gibi konularda da daha fazla kolaylıklar sağlanacak" ifadelerini kullandı. Sofi, muayenehaneler ve iş yerlerinin belirlenen sağlık kuralları çerçevesinde açılacağını vurguladı.

Öte yandan 14 Mart’tan bu yana korona virüs ile mücadele kapsamından sokağa çıkma yasağının uygulandığı IKBY’de 337 kişide korona virüs tespit edilirken virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. İyileşerek taburcu olan kişi sayısı ise 276 olarak açıklandı.