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Aktüel

Erbil ve Bağdat arasındaki bütçe anlaşmazlığı devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:33:40 -
Erbil ve Bağdat arasındaki bütçe anlaşmazlığı devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak merkezi hükümetini memur maaşları için 3 aydan uzun süre ödeme yapmamakla suçlarken, Bağdat ise IKBY'ye yasal sorumluluklarını yerine getirme ve ivedi bir şekilde müzakere masasına dönme çağrısı yaptı.

IKBY hükümetinin sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başbakan Mesrur Barzani'nin de katılımıyla IKBY bakanlar kurulu bölgenin mali durumunu ele almak için bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada, IKBY'nin Bağdat ile anlaşmaya varılması ve memur maaşlarının ödenmesi için tüm yasal gereklilikleri yerine getirdiği, bahanelerin ortadan kaldırıldığı ifade edildi.

Erbil'in Bağdat'ın öne sürdüğü tüm şartları yasa çerçevesinde kabul ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Ancak merkezi hükümet (Bağdat) 3 aydan uzun bir süredir memur maaşları için hiçbir ödeme yapmadı." denildi.

- Bağdat: IKBY yasal sorumlulukları yerine getirmeli

Erbil yönetiminin, Bağdat'ı maaşları ödememesi konusundaki suçlayıcı açıklamasından sonra Irak Maliye Bakanlığı'dan bir yazılı açıklama geldi.

Maliye Bakanlığı açıklamasında, IKBY'yi, merkezi hükümete şeffaf bir şekilde gümrük kapılarının gelirlerinin denetlemesine izin vermemekle itham etti.

Açıklamada, Irak merkezi hükümetinin anayasal olarak sınırları kontrol etme ve gümrük gelirlerini denetleme hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.

Son olarak açıklamada, IKBY'ye ivedi bir şekilde anayasal sorumluluklarını yerine getirme ve ortak menfaatlere hizmet edecek şekilde müzakere masasına dönme çağrısı yapıldı.

- IKBY'deki gümrük kapıları

IKBY'nin Türkiye ile 2 ve İran ile 3 olmak üzere toplamda uluslararası ticaret ve yolcu geçişine açık 5 sınır kapısı bulunuyor.

Erbil yönetimi, 1991'de Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e karşı gerçekleştirilen başkaldırıda sınır kapılarının denetimini eline almıştı.

Kapılar, halen IKBY kontrolünde bulunuyor ve gelirler Bağdat'a teslim edilmiyor.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru bir referandum düzenlemesinin ardından Irak merkezi hükümeti tüm gümrük kapıları, hava limanları ve barajların Bağdat'ta teslim edilmesini şart koşmuştu.

- Erbil ve Bağdat arasındaki bütçe krizi

IKBY'nin, 2014'te Irak merkezi hükümetinden bağımsız bir şekilde boru hattı açması ve petrol ihraç etmesi üzerine dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki, Erbil'in anayasal hakkı olan yüzde 17'lik bütçesini ve tüm memur maaşlarının kesmişti.

Bütçe ve petrol tartışmalarının yaşandığı o dönemde, petrol fiyatlarının ciddi bir şekilde düşmesi ve ardından terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın üçte birini ele geçirmesiyle, söz konusu sorun daha da derinleşmişti.


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