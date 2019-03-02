0553 313 94 23

Erbaş'tan 'organ bağışı' açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Dünyevi hiçbir karşılık beklemeden, hastalarımıza umut ışığı olmak, organ, ilik ve kök hücre bağışında bulunmak ne asil bir davranıştır" dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 01:39
Erbaş'tan 'organ bağışı' açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile geldiği İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde, "Bereket Mevsimi Üç Aylar" konulu hutbe verdi, cuma namazını kıldırdı.

Erbaş, hutbesine, "Ey iman edenler. Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın! Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz, Allah yapıp ettiklerinizin tamamından haberdardır" ayetiyle başladı.

Rahmet ve mağfiret iklimi olan üç aylara ulaştıran Allah'a şükreden Erbaş, şöyle devam etti:

"Recep, şaban ve ramazanı içinde barındıran üç aylar, Regaib gecesiyle başlar, Miraç ve Berat gecesiyle devam eder ve bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, ülfet ve muhabbetimizi artıran Ramazan Bayramıyla taçlanır. Üç aylar, hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir. Allah Resulü, üç ayları karşılarken şöyle dua etmiştir: 'Allah'ım. Recep ve şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi ramazan ayına ulaştır.'

Üç aylar, ilahi rahmetin oluk oluk aktığı, manevi huzur ve sükunun gönüllere indiği kıymetli bir zaman dilimidir. Bizler bu mübarek vakitlerde ömrümüzün muhasebesini yapar, yaratılış gayemizi yeniden idrak ederiz. Kulluk ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere her zamankinden daha fazla yönelir, gönül dünyamızı imar ederiz. Hayatın karmaşası içinde ihmal ettiğimiz görev ve sorumluluklarımızı hatırlarız."

Erbaş, gelecek hafta perşembe gününü cumaya bağlayan gecenin feyz ve bereketle dolu Regaib gecesi olduğunu anımsatarak, "Regaib, özlenen, rağbet edilen ve değer verilen demektir. Regaib gecesi, üç ayların müjdecisi, Kur'an ayı, ramazanın habercisidir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancın, Cenab-ı Hakk'a yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize hatırlatır" diye konuştu.

"İyiliğin yolları pek çoktur"

Hutbenin başında okuduğu ayete, bu ilahi hitaba uygun olarak her müminin, rahmet ve mağfiretle dolu üç aylarda daha fazla iyilik yapmaya vesile araması gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"İyiliğin yolları pek çoktur. Bazen yolunu şaşıran birine yol göstermektir iyilik. Bazen insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Bazen de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, onlara infakta bulunmaktır. İnfak ise sadece parayla yapılan bir iyilik değildir. Sevgili Peygamberimiz, 'Her iyilik sadakadır.' buyurarak, nice infak çeşidine işaret etmiştir. Şifa bekleyen bir hastanın derdine derman, hastalığına çare olmak da bir infaktır. Dünyevi hiçbir karşılık beklemeden, hastalarımıza umut ışığı olmak, organ, ilik ve kök hücre bağışında bulunmak ne asil bir davranıştır. Şüphesiz dini ve insani sorumluluğumuzun gereği olan böylesi davranışlar bereket ve mağfiret iklimi olan üç aylarda Rabb'imizin rızasını bize kazandıracak en önemli amellerdendir. Nitekim Cenab-ı Hakk, Kur'an-ı Kerim'de 'Kim bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur' buyurur."

Üç ayların, müminlere açılmış bir fırsat kapısı olduğunu, bu gün ve gecelerin Rabb'in rızasını kazanmak için vesile kılınması gerektiğine işaret eden Erbaş, kulluğun yalnızca bu gün ve gecelerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayatımız boyunca rağbetimiz daima Yüce Mevla'ya olsun. Bu vesileyle necip milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaib Kandili'ni tebrik ediyorum. Üç ayların rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 01:39
  1. Kocaeli
  2. hasta
  3. Diyanet
  4. organ
  5. organ nakli
  6. fetva
  7. organ bağışı
  8. Ali ERBAŞ
  9. diaynet işleri başkanı
  10. ilik kök hücre
  11. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melih Gökçek anket sonucu açıkladı: Kılıçdaroğlu gidiyor
    1. Melih Gökçek anket sonucu açıkladı:..
    2. Erbaş'tan 'organ bağışı' açıklaması!
    3. ABD bunu da yaptı! Venezuela..
    4. Trump, "Otto Warmbier" konusunda..
    5. İzmir Menemen’deki rüşvet..
    6. Bakan Soylu açıkladı! İşte dağlarda..
    7. Mars'ta büyük keşif! Kanıt bulundu
    8. Dünya devleri piyasaya kripto para..
    9. ABD'den PKK açıklaması: Listede..
    10. Buteflika karşıtı gösteride 56'sı..
    11. Lucescu'dan flaş 'Beşiktaş'..
    12. Meteoroloji'den iki il için kritik..
    13. Şehirden köyüne döndü, çiftlik sahibi..
    14. Barcelona'nın yıldız ismi Cimbom'da!..
    15. Erdoğan'ı koruyan özel harekat..
    16. Rusya duyurdu: Bölgeye 15 otobüs..
    17. ABD'den terör örgütü PKK açıklaması
    18. Ali Kaya, “Talip olduğumuz görevin..
    19. Alaplı’da su fiyat tarifesi tepkisi
    20. YTB'den 11. İnsan Hakları Eğitim..
    21. Borussia Dortmund şampiyonluk..
    22. Ortadoğu'nun Cahşları'nın yazarı..
    23. Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida'dan..
    24. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent..
    25. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:..
    26. Yüksekovalı vatandaşların su çilesi
    27. Kral Abdullah'tan 'Keşmir' çağrısı
    28. TEM’de tankere çarpan kamyonda sıkışan..
    29. Bakan Soylu, gençlerle türkü söyledi
    30. ABD'den Somali'de Eş Şebab'a hava..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Kılıçdaroğlu'na isyan etti: HDP neyse CHP de artık odur
    Kılıçdaroğlu'na isyan etti: HDP neyse CHP de artık odur