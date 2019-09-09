0553 313 94 23

Erbaş'tan Kerbela ve Muharrem mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Muharrem ayı ve Kerbelaiçin yayınladığı mesajda, Müslümanlara düşen en hayati ve tarihi görevin; Kerbelâ’yı doğru okumak, anlamak ve dersler çıkarmak olduğunu ifade ederek,“Bu açıdan Kerbelâ’nın bize öğrettiği en büyük mesaj birlik, beraberlik, vahdet ve kardeşliktir” dedi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:21
Erbaş'tan Kerbela ve Muharrem mesajı

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diliyle “Allah’ın ayı” olan Muharrem’in 10. günü Âşûrâ’nın ve özellikle hicri 61 yılını kıyamete kadar hüzün yılı olarak zihin ve gönüllere kazıyan Kerbelâ’nın yıldönümüdür.

Allah’a ve Rasulü’ne iman eden, yüreğinde ehl-i beyt sevgisi taşıyan bütün müminleri derinden yaralayan Kerbelâ; bölgesi, kültürü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanları tarifsiz acılara gark etmiş, Hz. Hüseyin’imüminlerinkalbine nakşederken, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenleri tarihe ve vicdanlara mahkûm etmiştir.

Bu yönüyle Kerbelâ;

Tevhidin ve vahdetin, ma’bûda itaatin ve mahlûka merhametin sembol ismi, şehadetiyle insanlığa hayat veren Hz. Hüseyin’in iyilik muradına yüreklerimizle ve irademizle karşılık verdiğimiz bir hazan mevsimidir.

Mazlumların sığınağı Hz. Hüseyin’in şahsında bayraklaşan hak, hukuk, adalet ve merhamet erdemine bağlılığımızın yürek yakan nişanesidir.

Yeryüzünde zulüm ve nefret yerine merhamet ve muhabbet, düşmanlık ve husumet yerine dostluk ve kardeşlik mücadelesinin destanıdır.

Rabbimize giden yolda şehadet, inananlar için asalet, zulme ve zalime karşı kâmet, hakkı batıldan üstün tutanlar için her daim bir istikamet muştusudur.

Hüseynî bir tecessüme ihtiyacımızın her geçen gün arttığı, insanlığın gönül havzasının Kerbelâya dönüştüğü, Yezîdîateşin etrafımızı çepeçevre sardığı bir zaman diliminde, yüreklerimizi yangın yerine çeviren bu elîm hadise; esasında büyük bir şuur, feraset ve basiret için trajik bir vesikadır.

Bugün Kerbelâ’nın acısını kalbinin derinliklerinde yaşayan Müslümanlara düşen en hayati ve tarihi görev;Kerbelâ’yı doğru okumak, doğru anlamak ve doğru dersler çıkarmaktır. Bu açıdan Kerbelâ’nın bize öğrettiği en büyük mesaj birlik, beraberlik, vahdet ve kardeşliktir. Dolayısıyla Kerbelâ, ümmetin her bir ferdinin kalbini birleştirip tek bir kalbe ve tek bir vicdana dönüştürmelidir.Eğer bu mesajı hayata dönüştürmezsek İslam coğrafyasında, hüznün ve matemin en acılı hikâyeleri yaşanmaya devam edecektir. Nitekim bugün Halep’ten Yemen’e,birçok İslam diyarında her gün gördüğümüz manzara ve yaşanan acılar, tutulan matemler yüreklerimizi Kerbelâ’ya çevirmektedir.

Diğer taraftan Kerbelâ’yı anlamak, Hz. Hüseyin’i iyi tanımaktır. Zira onun yolu, Allah’ın elçisi Muhammed Mustafa’nın yoludur. Hz. Hüseyin’i sevmek ise onun şahsında somutlaşan erdemleri ve destanlaşandeğerleri yaşama ve yaşatma gayreti içinde olmaktır. Bu ideal gerçekleştiğinde sadakat, vefa, samimiyet gibi ahlaki erdemleri insanlıkla buluşturan, adaleti yücelten, haksızlığa asla razı olmayan, her daim mazlumdan ve doğrudan yana tavır alan bir anlayış yeryüzüne hâkim olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Hz. Hüseyin ve Kerbelâ şehitleri ile birlikte, Bedir’den Çanakkale’ye, İstiklal mücadelemizden 15 Temmuz’a, mukaddesat uğrunda, hak-hakikat yolunda en aziz varlığı olan canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve hürmetle yâd ediyor, asırlardan beri Hz. Peygamber ve ehl-i beytmuhabbetiyle kenetlenen aziz milletimizin barış, huzur, güven, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaşamaya devam etmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Ali ERBAŞ

Diyanet İşleri Başkanı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:21
  1. Çanakkale
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni
    1. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış..
    2. Başakşehir'de Sivasspor maçı..
    3. 82 yaşında Müslüman oldu
    4. Osmaniye’de zincirleme trafik kazası:..
    5. Başakşehir’de ilk ders zili çaldı
    6. Altının kilogramı 278 bin 350 liraya..
    7. Acılı babanın yürek yakan isyanı:..
    8. (Özel) Patlamaların yaşandığı aracı..
    9. New York borsası yükselişle açıldı
    10. 82 yaşında İslamiyeti seçti
    11. Safranbolu'da bulundu! Polis alarma..
    12. Brezilya'da Amazonlar'da yerli..
    13. Yunusemre’de 9.9.2019 bereketi
    14. Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı
    15. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    16. Alman uyruklu Karl Heinz Ernst Schnee..
    17. İsrail mahkemesinden Filistinli şehit..
    18. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta’ya..
    19. 5 katlı binada çıkan yangın paniğe..
    20. Başkan Aydıner, gönüllü minik zabıta..
    21. Silopi’de okul önlerinde güvenlik..
    22. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan..
    23. Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 12..
    24. Kayseri İldem esnaf TOKİ 2. Etap 709..
    25. Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan..
    26. Afacan: "Zamana ihtiyacımız var"
    27. Çayırovalı sporcular madalyaya doymuyor
    28. Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Tatar ile..
    29. Kocaeli zabıtasından okul önlerine..
    30. Safranbolu’da bulunan aslan figürlü..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!