Erbaş: “Milletimiz bu yıl 745 bin 535 hisse kurbanını bize emanet etti”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke’de Türk basın mensuplarıyla bayramlaştı. Mekke Din Hizmetleri Ataşeliğinde gerçekleşen bayramlaşmada konuşan Başkan Erbaş, “Bayramınızı tebrik ediyorum. Aziz milletimizin ve yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimizin de mübarek Kurban Bayramını yürekten tebrik ediyorum” mesajını verdi.

2023 hac döneminde hacı sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı

2023 hac döneminde hacı sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldığını söyleyen Başkan Erbaş, “Görevlilerimizle beraber bu yıl son 20-30 yılın zirvesini yaşadık. 92 bin 500 vatandaşımızla Arafat Vakfesi’ni yaptık. Geçen yıl sayımız 37 bin 770, ondan önceki yıllarda hep 80 binlerin altındaydı.” ifadelerini kullandı. Başkan Erbaş, bayramların Rabbimizin kullarına sevinç ve mutluluk kaynağı olarak armağan ettiği eşsiz zaman dilimleri olduğunu belirterek “Sevgi ve kardeşlik, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleridir. Kırgınlıkları, dargınlıkları ortadan kaldırmaya vesile zamanlarıdır. Ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla hemhal olma zamanlarıdır. Bayram hep beraber sevince dönüşürse hakiki manada bayram olur. Dolayısıyla bayramın neşesini çoğaltmalı ve her yere taşımalıyız.” diye konuştu.

“İslamofobi İslam düşmanlığına dönüştü”

İslam ülkelerinin hac bakanları ve din işleri bakanlarıyla din eğitimi, din hizmeti, aile, gençlik hizmeti gibi alanlarda ortak çalışma yapmayı planladıklarını dile getiren Başkan Erbaş, “Başkanlığımızın bu anlamda iyi bir birikimi ve tecrübesi oluştu. Yayıncılık başta olmak üzere pek çok alanda imkanlarımızı paylaşıyoruz. Diğer yandan İslamofobi ya da şimdi artık İslam düşmanlığına dönüştü, İslam düşmanlığı ve dinimizi istismar eden terör örgütleri başta olmak üzere ortak sorunların çözümü konusunda müzakereler yapıyoruz.” diye konuştu. Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) birlikte yürüttüğü vekaletle kurban organizasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, “İftiharla ifade etmek isterim ki TDV’nin vekaletle kurban organizasyonu yardımlaşma, paylaşma ve kardeşliği evrensel boyutta yaşatan küresel bir iyilik çalışması, iyilik faaliyetidir. Aziz milletimiz her sene vekalet yoluyla kurbanlarını mağdur ve muhtaçlarla paylaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak buna aracılık yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Diyanet tarihinin en yüksek rakamı…”

Deprem bölgesinde etin ulaşmadığı bir ev veya çadır bırakmamak amacıyla büyük bir kampanya başlattıklarını belirten Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Milletimizin kurbanlarını özellikle ülkemiz içinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmaya gayret ettik. Milletimiz bu yıl 745 bin 535 hisse kurbanını bize emanet etti. Bunu yurt içinde ve yurt dışında şöyle kaba taslak düşündüğümüz zaman 35 milyon insana ulaştırıyoruz ve bu çok büyük bir iyilik hareketidir. Yurt içindeki vatandaş memnuniyeti zaten gayet iyi, Diyanet tarihinin en yüksek rakamıdır bu rakam. Böylece geçen sene ki kurban sayımızın da yüzde 41 nispetinde üzerine çıkmış durumdayız. Başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç olan her yerinde mazlum, mağdur, fakir, fukara, muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırıyoruz. Bu güzel tablo bize aziz milletimizin büyüklüğünü ve cömertliğini açıkça ortaya koyuyor.”

“745 bin 535 bin hisse kurbanın emanet edilmesi Başkanlığımıza, TDV’mize güvenin bir eseridir”

Başkan Erbaş, Türk milletinin Diyanet İşleri Başkanlığına ve TDV’ye büyük bir güven duyduğuna işaret ederek, “745 bin 535 hisse kurbanın Diyanet İşleri Başkanlığımıza emanet edilmesi devletimizin en önemli, en güzide kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza, TDV’mize güvenin bir eseridir.” açıklamalarında bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“İyilik eli mazlum coğrafyalara umut oluyor”

Yurt içinde ve yurt dışında yapılan kurban ve yardım faaliyetlerinin muhtaçların yüzünü güldürdüğünü belirten Başkan Erbaş, “Bu çalışmalar milletimizin kardeşlik duygularını pekiştiriyor, kadirşinaslığını güçlendiriyor, iyilik eli mazlum coğrafyalara umut oluyor. Hep sömürüye maruz kalmış, umudunu kaybetmiş, sahipsizlik ve güçsüzlük duygusuna teslim olmuş coğrafyalara geleceğe dair inanç, azim ve heyecan aşılıyor elhamdülillah.” şeklinde konuştu.

“25 hacımız vefat etti”

Başkan Erbaş, 2023 Hac Organizasyonunda 25 Türk vatandaşının vefat ettiğini aktararak, “Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.” dedi. Konuşmasında hac ibadetinin önemine de değinen Başkan Erbaş, kutsal beldelerde bulunmanın büyük bir lütuf olduğunu ve bu lütfun sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

Başkan Erbaş, hacı olmanın sorumluluklarını hatırlatarak, “Hacı olan kardeşlerimiz, burada yaşadıkları güzellikleri, hissettikleri duyguları muhafaza edecekler. Bulundukları her yerde en güzel davranışla örnek olacaklar. Sadece iyi olmak ve iyilik yapmakla kalmayacak, hep birlikte iyiliği hakim kılmak için çalışacağız. Sadece kötülükten uzak kalmakla yetinmeyeceğiz, inşallah kötülükle de mücadele edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.