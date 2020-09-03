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Aktüel Erbaş, Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yeniden yayımlama kararını kınadı
Aktüel

Erbaş, Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yeniden yayımlama kararını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 00:35:05 -
Erbaş, Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yeniden yayımlama kararını kınadı

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınadı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Charlie Hebdo'nun aldığı bu kararın hadsizce ve düşmanca tutumun tekrar ayyuka çıktığının göstergesi olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Müslümanları rencide edici karikatürler yayınlayarak, kutsallarımıza hakaret etmek, öfke ve nefreti artırmaya yönelik provokatif bir eylem olmakla birlikte toplumsal barışa vurulan bir darbedir. Bu karar hiçbir şekilde basın ve ifade özgürlüğüyle gerekçelendirilemez. Hastalıklı bir zihin yapısıyla gösterilen bu saldırgan tutumu şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerini kullandı.


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