Erbakan'ın vefatın önceki son 'Erdoğan' sözleri

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Vefatından kısa süre önce TRT Anadolu'da canlı yayına çıkan Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, yanında yetişen dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki soruya cevap vermişti.

"Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkileriniz nasıl?" şeklindeki soruya merhum Erbakan şu cevabı vermişti:

"Tayyip bey gençlik kolu başkanımızdı. İlçe başkanımız, İstanbul Belediye Başkanımız, yıllarca beraber çalıştığımız evlatlarımız. Bunlar iyi niyetli insanlar. Hiçbir zaman bilerek Türkiye'ye kötülük yapmazlar. Kendilerine her zamanki sevgim bakidir. Onların da beni aynı şekilde sevdiklerinden eminim. Beşeri münasebetlerimiz her zaman sevgi esasına dayanarak devam edegelmiştir. Birbirimizin bayramlarını, kandillerini tebrik ederiz, kucaklaşırız, hayırlı muvafakiyetler dileriz."