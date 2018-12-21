Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı

yeniakit.com.tr

Bayraktar İHA ve SİHA'ları üreterek terörle mücadelede Türkiye'nin stratejik silahı haline getiren ve dünyada silahlı insansız aracı yapabilen sayılı ülkeler arasında yerini almasını sağlayan BAYKAR yetkilileriyle Milli Görüş'ün efsane lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın gizli görüşmesi ilk kez ortaya çıktı.

Sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafı paylaşan hesaptan "YIL : 2009. YER : BAYKAR MAKİNA. Prof. Dr. Necmettin Erbakan, İnsansız hava araçları (İHA) ve Stratejik savunma sistemleri (SİHA) üzerine, çok özel projelerini Özdemir Bayraktar'a anlatırken. Bu ziyaret o zamanlarda, çok gizli olarak gerçekleşmişti." ifadesiyle paylaşıldı.

İşte o paylaşım ve Erbakan'ın ziyaret fotoğrafları: