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Siyaset Erbakan'ı engellediler ama talebesini durduramadılar! CHP'liler TOGG kıskançlığından işte bu kadar saçmaladı
Siyaset

Erbakan'ı engellediler ama talebesini durduramadılar! CHP'liler TOGG kıskançlığından işte bu kadar saçmaladı

Halk TV canlı yayınında konuşan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TOGG yerli otomobile ilişkin değerlendirmesinde, ekran başındakilerle dalga geçer gibi ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 23:59:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye'deki ilk uçak fabrikasının kapatılıp, gaz yağı fabrikasına çevrilmesine, devrim otosunun üretiminin engellenmesine karşın, CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de, vatandaşın aklı ile alay edildi.

Canlı yayın konuklarından CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AK Parti iktidarının Türkiye'ye kazandırdığı yerli otomobili hedef alırken, "80-90 yıl önce de böyle şeyler yapılabiliyordu." ifadelerini kullandı.

Hasetten çatlayacaklar!

Adıgüzel'in konuşması ile, merhum Necmettin Erbakan Hoca'yı engelleyip, talebesi Recep Tayyip Erdoğan'ı durduramayan CHP'lilerin kıskançlığında son nokta böyle yaşandı.

1930'lu yıllarda uçak yapmış, 60'lı yıllarda otomobil üretmiş bir millete, yüzde 80'i yabancı olan bir şeyi yeni bir şey diye yutturmak bu. Bunlar bundan 80-90 sene önce yapılabilen şeyler.

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