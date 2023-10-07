  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kaç kişi buna inanıyor! Ev almak gerçekten hayal mi oldu?

Küçük yatırımcıya büyük uyarı. Altında bu pozisyona dikkat!

Kassam Tugayları'ndan son dakika İsrail açıklaması: Çok konuşmayacağız, pişmanlıktan parmaklarını ısıracaklar

İsrail Gazze’yi bombalıyor ama… Esir alınan İsrail askerleri Gazze'ye getiriliyor.

Bu fiyata kiralık ev bile kalmadı! Ayda 2 bin 581 TL taksitle konut imkanı! Ağızları açık bırakan kampanya

Hamas'tan şükür secdesi

Operasyonun adı Aksa Tufanı İsrail’de neler oluyor? İşte tüm detaylar

Doları resmen bıraktılar! Artık dolar kullanılmayacak

Terör devletinde kabus! İşte atılan roketlerden görüntüler

Mantar toplarken büyük hazine buldu! Sadece bir gramı 5 bin TL! Üst kısmını soyunca bakın ne çıktı
Siyaset Erbakan’dan siyonistlere tepki! 'İsrail laftan değil güçten anlar!'
Siyaset

Erbakan’dan siyonistlere tepki! 'İsrail laftan değil güçten anlar!'

Yeniakit Publisher
2023-10-07 14:16:00 -
Erbakan’dan siyonistlere tepki! 'İsrail laftan değil güçten anlar!'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, “İsrail, bu kınamalara ve açıklamalara kulak asmadan maalesef zulmünü devam ettiriyor. Bölgede çıban başı gibi zulmüne devam ediyor. İsrail laftan değil güçten anlar” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, “İsrail, bu kınamalara ve açıklamalara kulak asmadan maalesef zulmünü devam ettiriyor. Bölgede çıban başı gibi zulmüne devam ediyor. İsrail laftan değil güçten anlar” dedi.

Erbakan, “Hamas’ın ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonucunda İsrail’in ‘Savaş durumu alarmı’ ilan etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna “İsrail maalesef laftan anlamıyor. Mutlaka bir güç ortaya konulması lazım. İsrail kurulduğu 1948’den beri İsrail’i kınıyoruz. Mitingler yapıyoruz, lanetliyoruz ama İsrail maalesef adım adım hedefine doğru yürüyor” cevabını verdi.

“İsrail çıban başı gibi zulme devam ediyor”

Siyonist rejimin kınamalara ve açıklamalara kulak asmadığını dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Bölgede çıban başı gibi zulmüne devam ediyor. Dolayısıyla bizim güçlü olmamız lazım. İsrail laftan değil güçten anlar diyen merhum Necmettin Erbakan hocamızı bir kez daha anıyoruz. Bunların bir mana ifade edebilmesi için Türkiye’nin güçlü bir ülke olması lazım. Siyasi, ekonomik, askeri ve teknolojik olarak dışa bağımlılıktan tam manasıyla kurtulmuş olması lazım. Sadece bununla da yetmez. 57 Müslüman ülkenin zulme ve sömürüye karşı ortak hareket edebileceği bir platform oluşturmak, ‘D-60’ projesini hayata geçirmek gerekiyor.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23