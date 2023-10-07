Erbakan’dan siyonistlere tepki! 'İsrail laftan değil güçten anlar!'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, “İsrail, bu kınamalara ve açıklamalara kulak asmadan maalesef zulmünü devam ettiriyor. Bölgede çıban başı gibi zulmüne devam ediyor. İsrail laftan değil güçten anlar” dedi.

Erbakan, “Hamas’ın ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonucunda İsrail’in ‘Savaş durumu alarmı’ ilan etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna “İsrail maalesef laftan anlamıyor. Mutlaka bir güç ortaya konulması lazım. İsrail kurulduğu 1948’den beri İsrail’i kınıyoruz. Mitingler yapıyoruz, lanetliyoruz ama İsrail maalesef adım adım hedefine doğru yürüyor” cevabını verdi.

“İsrail çıban başı gibi zulme devam ediyor”

Siyonist rejimin kınamalara ve açıklamalara kulak asmadığını dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Bölgede çıban başı gibi zulmüne devam ediyor. Dolayısıyla bizim güçlü olmamız lazım. İsrail laftan değil güçten anlar diyen merhum Necmettin Erbakan hocamızı bir kez daha anıyoruz. Bunların bir mana ifade edebilmesi için Türkiye’nin güçlü bir ülke olması lazım. Siyasi, ekonomik, askeri ve teknolojik olarak dışa bağımlılıktan tam manasıyla kurtulmuş olması lazım. Sadece bununla da yetmez. 57 Müslüman ülkenin zulme ve sömürüye karşı ortak hareket edebileceği bir platform oluşturmak, ‘D-60’ projesini hayata geçirmek gerekiyor.”

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