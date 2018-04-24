Erbakan Ödüllerinde Uğur Dündar şoku!

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - Erbakan Ödülleri Törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salona birlikte geldi.

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Erbakan Ödülleri Törenine şaşkına çeviren görüntü... 28 Şubat'ın televizyon ayağındaki Uğur Dündar da ödül törenine katıldı.

28 Şubat döneminde başörtüsü ve imam hatip düşmanlığının baş aktörü olan ve yıllarca Müslümanlara kin kusan Uğur Dündar, Erbakan Ödülleri Töreni'ne katılması tepkiyle karşılandı.

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UĞUR DÜNDAR ÖDÜL BİLE VERDİ!

Erbakan Ödülleri Töreni'nde İslam düşmanı Sözcü yazarı Uğur Dündar ödül bile verdi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a 'Çok tehlikeli biri' diye manşet atan Ruşen Çakır'a Necmettin Erbakan 2018 Medya Ödülü verildi. Ruşen Çakır adına Medyascope Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı İrfan Bozan'a ödülünü Uğur Dündar verdi.

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Necmettin Erbakan ödül töreninde dikkat çeken diğer isimler ise; Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna ve Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıklayan Ak Parti karşıtı gazeteci Levent Gültekin oldu.

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