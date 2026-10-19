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Sosyal Medya ‘Mazot 100 lira, istifa’ diyenlere ağzının payını verdi! Erdoğan’ı bırak Kerkük’ü ve Musul’u satanlara bak
Sosyal Medya

‘Mazot 100 lira, istifa’ diyenlere ağzının payını verdi! Erdoğan’ı bırak Kerkük’ü ve Musul’u satanlara bak

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede büyük etkileşim toplayan bir videoda, bir vatandaşın Türkiye'deki akaryakıt fiyatları ile tarihi ve jeopolitik gelişmeler arasında kurduğu bağ dikkat çekti.

Direksiyon başında çektiği videoda ekonomik sitemini dile getiren vatandaş, aracının deposunu eskiden bin liraya doldururken bu tutarın 3.950 liraya yükseldiğini belirtti. Ancak yaşanan bu fiyat artışından mevcut hükümeti sorumlu tutmadığını vurgulayarak tepkisini tarihi süreçlere yöneltti.

“KERKÜK VE MUSUL SATILMASAYDI…”

Vatandaş, Türkiye'nin mevcut enerji maliyetlerinin yüksekliğini Kerkük ve Musul'un kaybedilmesine bağlayarak şu ifadeleri kullandı:

Ben kime sövdüğümü biliyor musunuz? Kerkük ve Musul'u satanlara... Eğer onlar satmasaydı bugün depoyu 50 liraya fulleyecektim. Şimdi Kerkük ve Musul'u satanların torunları, 'Mazot 3.500 oldu Tayyip Erdoğan istifa, İsmet İnönü büyük adam' diyor. Bugün Kerkük ile Musul satılmasaydı, yok Rusya rafinerileri bombalamış, yok Irak'ta savaş çıkmış... Beni ilgilendirmeyecekti.

Tarihi anlaşmaları ve dönemin siyasi figürlerini hedef alan vatandaş, Kerkük ve Musul'un Türkiye sınırları içinde kalması durumunda küresel enerji krizlerinden ve dışa bağımlılıktan etkilenmeyecek bir ekonomik yapının mümkün olabileceğini vurguladı.

Siyasi tartışmaları farklı bir boyuta taşıyan bu video binlerce beğeni aldı.

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Yorumlar

İki şarap şisesine

Selanikli ve arkadaşları iki şarap şisesine, Kerkük ve Süleymaniyeyu, sağır ermeni asıllı ismette lozanda adaları verdi

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Aleyküm selam kardeşim ağzına yüreğine sağlık gerçi anlamak için akıl ve beyin lazım yoksa anlaşılması güç doğrusu ne yapacaksın
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