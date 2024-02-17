Erbakan Hoca’nın kemikleri sızlıyor! Ankara'da Saadet'e CHP vagonluğu düştü
Milli Görüş Hareketi’nin merhum lideri eski başbakan Necmettin Erbakan'ın emaneti Saadet Partisi'ni CHP'nin vagonluğunu yapacak seviyeye kadar düşürdüler.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Temel Karamollaoğlu'nun başında bulunduğu Saadet Partisi, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti ile kol kola gezen CHP'nin kuyruğundan ayrılmıyor.
Saadet Partisi; muhaliflerin gazına gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti bölme hayaliyle kurulan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş'ı destekleme kararı aldı.
Milli Görüş Hareketi’nin merhum lideri eski başbakan Necmettin Erbakan'ın emaneti Saadet Partisi'ni CHP'nin vagonluğunu yapacak seviyeye kadar düşürülmesi tepkileri de beraberinde getirdi.
Vatandaşlar "Erbakan Hoca’nın kemikleri sızlıyor!" yorumunda bulundu.
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