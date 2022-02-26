Erbakan Hocamızı anlatan cümle: İslamsız saadet olmaz!

Yeniakit.com.tr

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Konya'da düzenlenen merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma programında konuştu.

"Erbakan Hocamız nesillere istikamet verendi." diyen Dr. Erbakan, "Okul gibi çok sayıda insan yetiştirdi. Hidayeti ve feraseti ile istikamet üzere, dava şuuruna sahip milyonların yetişmesine vesile oldu ve çok önemli bir çığır açtı." ifadelerini kullandı.

Merhum Necmettin Erbakan Hoca, vefatının 11. yıldönümünde, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen "Nesillere İstikamet Veren Erbakan" programında anıldı.

Programda konuşan Yeniden Refah Partisi ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, konuşmasına, "Bugün kendi ismini taşıyan Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde, vefatının 11. yıldönümünde gerçek bir dava adamını, gerçek bir devlet adamını, örnek bir Müslümanı, gerçek bir bilim adamını, merhum Erbakan Hocamızı anıyoruz." ifadeleri ile başladı.

'Aldanmayan, aldatmayandı'

Babası merhum Necmettin Erbakan'ın dirayetine dikkat çeken Fatih Erbakan, "Erbakan hocamız vazgeçmeyendi. Muazzam dirayeti ile tam 4 partisi haksız ve hukuksuz yere kapatıldığı halde, 5.’sini kurup yoluna devam etti. 12 Eylül döneminde idamla yargılanmasına rağmen davasından vazgeçmedi." dedi.

Necmettin Erbakan'ın sadece siyasi anlayışıyla değil, edebiyle, ahlakıyla, tevazusuyla, takvasıyla da örnek bir siyasetçi olduğunu belirten Erbakan, "Kendinden çok küçükleri bile ayakta karşılar, kapıya kadar uğurlardı. Saygı çerçevesinde hitap eder ve hatta rakiplerini eleştirirken bile onları gücendirmeden, rencide etmeden, incitmeden eleştiren, nezaket sahibi bir lider, bir siyasetçi olarak tarihe geçti." diye konuştu.

Dr. Fatih Erbakan, şöyle devam etti:

Türkiye'nin neresine giderseniz gidin en sağcısından en solcusuna kadar Erbakan dendiği zaman "bereket" diyorlar, "bolluk" diyorlar. Özellikle 54. Hükümet döneminde işçi-memur-emekli maaşlarına yaptığı dünyada eşi görülmemiş artış, dar gelirlinin refah seviyesini 11 ay gibi kısa bir sürede muazzam seviyede artırması "Erbakan demek, Bereket demek, bolluk demek" sözünün haklılığını ortaya koyan çok önemli icraatlardı.

'Makam-mevkiyi değil, Allah'ın rızasını tercih etti'

Alman Leopard tanklarının motorlarını geliştirmiş olması, 1956’da Türkiye’nin ilk yerli milli motorunu üreten Gümüş Motor fabrikasını kurması ve arkasından 76-77’deki Ağır Sanayi hamlesi ve bugün savunma sanayinde, haberleşme teknolojisinde, pek çok teknolojik alanda öncülük eden ASELSAN'ın kurucusu olması Erbakan denince akla "sanayi-üretim-ihracat ve teknolojinin" gelmesini sağlamaktadır.

Erbakan hocamız; koltuk, makam, mevki, para gibi dünyalık menfaatlerle elde edilemez bir liderdi. O, ticaretini Allah'la yapmıştı. Canını, malını, bütün hayatını cennet karşılığında Allah'a adamıştı. O, Allah’tan başka hiçbir şeyden korkmayan bir mücahitti. Dünyayı değil, ahireti tercih etti, makam-mevkiyi değil Allah’ın rızasını tercih etti.

'İslamsız saadet olmaz'

Erbakan Hocamız’ı anarken hatırlamadan geçemeyeceğimiz Erbakan dendiğinde ilk akla gelmesi gereken cümlelerden "İslamsız Saadet Olmaz" sözünü ve "İslam Cihad dinidir" sözünü hatırlamamız lazım. Bu iki cümle şiar gibi Erbakan Hocamızı andığımız zaman hatırlamamız gereken cümlelerdir. Bir diğer önemli cümlesi de "Dünyadaki en akıllı insan Allah’tan en çok korkandır" sözünü de vurgulamamız gerekir. Allah ondan razı olsun, gani gani rahmet eylesin, bizlere de onu anlamayı ve onun gibi yaşamayı nasip eylesin.