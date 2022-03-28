Erbakan hayatta olsaydı Temel Bey'e ne cevap verirdi?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Erbakan hayatta olsaydı kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" sözlerini masaya yatıran Kurtuluş Tayiz, "Türkiye'yi ABD-İsrail planlarına karşı daldığı derin uykudan uyandıran Erbakan'ın partisi nasıl olur bu taşeron gruba katılabilir?" diye sordu. Erbakan'ın siyasi mirasının bundan daha trajik bir savruluşu yaşayamayacağına dikkat çeken Tayiz, "Rahmetli Erbakan yaşasaydı ABD-İsrail'in planlarını kim bozuyorsa onun yanında saf tutardı şüphesiz. Bunun aksini iddia edecek tek bir Saadet Partili çıkacağını da sanmıyorum" ifadelerini kullandı. İşte Tayiz'in Akşam gazetesindeki o yazısı:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Erbakan hayatta olsaydı kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" sözleri nedense medyada ilgi görmedi. Oysa rahmetli Erbakan'ın siyasi mirası bundan daha trajik bir savruluşu yaşayamazdı.

Rahmetli Erbakan, ABD-İsrail planlarına karşı Türkiye'de farkındalık oluşturan ilk siyasi liderdir. Türkiye Büyük Millet Meclis'inde 1992 yılında yaptığı konuşmayı hatırlayan var mı, bilemiyorum. Erbakan'ın o gün Meclis'te -ABD ve İsrail'in Ortadoğu-Türkiye planlarına ilişkin- yaptığı uyarılar, 30 yıl sonra iktidardaki AK Parti tarafından devlet politikasına dönüştürüldü.

Ne var ki Erbakan'ın siyasi mirasını temsil ettiğini savunan parti, Temel Karamollaoğlu tarafından ABD ve İsrail'in taşeronluğunu üstlenen "6'lı masa"ya oturtuldu. CHP, İYİ Parti ve HDP, açık bir şekilde ABD-İsrail planlarının taşeronluğunu yapan partiler konumundayken, yanlarına biraz da inandırıcılık sosu olsun diye Saadet Partisi eklendi.

Peki, Türkiye'yi ABD-İsrail planlarına karşı daldığı derin uykudan uyandıran Erbakan'ın partisi nasıl olur bu taşeron gruba katılabilir?

Erbakan'ın 30 yıl önce yaptığı uyarılar zaman içinde tek tek hayata geçirilerek doğrulandı. Birinci Körfez Savaşı'yla ABD-İsrail, Ortadoğu planına start verdi. Irak'ı istikrarsızlaştırıp Barzani devletinin önü açıldı; PKK'nın palazlanması için elverişli bir ortam oluşturuldu. Çevik Güç şemsiyesi altına aldığı bölgeyi uzun bir kuluçka dönemine yatırdı. İkinci Körfez Savaşı'yla Irak'ı paramparça ederek, bu ülkedeki istikrarsızlığı bütün bir Ortadoğu'ya yaydı. 2011'de Suriye'ye müdahale ederek PKK devletini oluşturmaya koyuldu. Bölgeyi kan deryasına dönüştüren ABD ve İsrail'e, Türkiye'de en büyük desteği Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP verdi. 2010 yılında ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın FETÖ aracılığıyla gerçekleştirdiği "kaset darbesi" operasyonuyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, ABD planlarına uygun bir şekilde politika izlemeye başladı. Suriye'ye müdahaleden bir yıl önce CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturtulan Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak FETÖ ve HDP'yle ittifak kurarak bir yandan Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştı, diğer yandan da PKK/HDP ile ittifak kurarak Suriye'deki terör devletine gör kırptı.

"Yuvarlak masa"yı ya da diğer adıyla "6'lı ittifak"ı yan yana getiren gücün yeni ABD Başkanı Joe Biden olduğunu bilmeyen var mı? Biden, FETÖ darbesiyle devrilmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, muhalefet aktörlerini yan yana getirip destekleyerek devireceğini ilan eden bir isim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD-İsrail'in hedefi haline gelmesinde anlaşılmayacak bir yan yok aslında. Bu güçlerin Ortadoğu ve Türkiye planlarına taş koyduğu için Erdoğan hedef oldu. Erbakan'ın 30 yıl önce işaret ettiği tehlikeye karşı Erdoğan tedbir aldığı için ABD-İsrail merkezli küresel çetelerin hedefi durumunda. Erdoğan olmasa Suriye'de bir PKK devleti çoktan "komşumuz" olmuş, Güneydoğu'nun tapusu da Kandil-HDP'ye çoktan verilmişti. Temel Karamollaoğlu, Erbakan'ın siyasi mirasını istismar ederek Saadet Partisi'ni ABD-İsrail'in taşeron grubu olan "yuvarlak masa"ya katarak en büyük günahı işlemiştir. 6'lı masanın hedefi Erdoğan'ı devreden çıkararak ABD-İsrail'in bölgede önünü açmaktır. 6'lı ittifakın asıl misyonu budur. Rahmetli Erbakan yaşasaydı ABD-İsrail'in planlarını kim bozuyorsa onun yanında saf tutardı şüphesiz. Bunun aksini iddia edecek tek bir Saadet Partili çıkacağını da sanmıyorum. Yanlış mı düşünüyorum?"