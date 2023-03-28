Erbakan döneminde hasımdı Temel ile hısım oldular Bu ne iş Karamollaoğlu?

Atatürkçüleri, Atatürkçüler ile, milliyetçileri milliyetçilerle, Müslümanları Müslümanlarla uyutan ABD'nin emperyalist yapısı, Türkiye'de de Müslümanları Müslüman görünümlülerle uyutmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de Nur cemaatinin Yeniasya kolu.



Yıllardır Erbakan Hoca'nın kurduğu tüm partilere karşı duran Mehmet Kutlular yönetimindeki Yeniasya grubu sadece karşı durmakla kalmayıp vurmaya da devam etmişti. Rahmetli Erbakan Hoca'ya 'eroin kaçakçısı' iftirası atmış, Merhum Hoca ile uyuşturucuyu yan yana getirecek kadar alçalmışlardı!



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisini Milli Görüş düşüncesinden kopartarak; Amerikancı CHP, HDP, PKK çizgisine taşımasıyla birlikte Nur cemaatinin Yeniasya grubu Saadet Partisine destek vermeye başladı. Burada akla şu soru geliyor. Yeniasya mı döndü yoksa Saadet mi?



Karamollaoğlu'nun Cumhur İttifakı'na girmesiyle anlaşılıyor ki bu cemaatin Erbakan düşmanlığı onun şahsına değil, durduğu milli ve yerli olan çizgiyeydi. Karamollaoğlu bulunduğu yerden ayrılınca düşmanlık bitmiş hasımlar hısım olmuştu.



Buradan da anlaşılıyor ki, birkaç yıl önce vefaat eden Mehmet Kutlular'ın Erbakan düşmanlığı, Erbakan'ın Emperyalizme olan karşıtlığınaydı. Tıpkı Erdoğan düşmanlığı da öyle değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan anti emperyalist tavrını değiştirip Karamollaoğlu gibi milli ve yerli çizgiden ayrılsaydı ona düşmanlık yapacak bir gerekçeleri kalmayacaktı. Milli görüşçülerin bu soruların cevabını düşünmesi gerekiyor.

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Mehmet Kutlular, FETÖ'cüleri kendisine dost edinirken, milli ve yerli çizgisini koruyan Erbakan Hoca 'eroin kaçakçısı' ilan edilmişti. Ne acı ki o FETÖ'cülerden bir kripto eleman Kutlular'ın kızını uyuşturucuya alıştırarak ölümüne sebep olmuştu.



Bu grubun bayraktarlığını yaptığı Yeniasya'yı okuyan cemaat eğer uykusundan uyanabilirse Yeniasya'nın nerde durduğu sorusunun cevabını aramalı.



Bu günkü Oda TV şöyle bir manşet atmış;

"Yıllar sonra… Nurcu Yeni Asya Nakşibendi SP ile barıştı... Manşetine Karamollaoğlu sözünü koydu. (O bile şaşırmış)



Yani oda TV şöyle demek istiyor, "Siz merhum Erbakan döneminde hasımdınız, şimdi neden hısım oldunuz?

Yani Hans'lar anladı da Hasan'lar, yani Saadet içindeki milli görüşçüler ile Yeniasya okuyucuları hala anlamadı...