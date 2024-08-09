Eray Yazgan'dan dikkat çeken VAR önerisi

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonu bugün Hatayspor karşısında açıyor. Karşılaşma öncesinde Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan açıklamalarda bulunuyor.

GALATASARAY FİKSTÜR DEPREMZEDE ÇOCUKLAR RAMS PARK'TA

Eray Yazgan açılış maçının Hatayspor ile olması nedeniyle 26 depremzede çocuğu ağırladıklarını ve seremonide yer vereceklerini söyledi.

"6 Şubat'ta ülkemiz çok acı bir depremle sarsıldı. O depremin akabinde bölgeye giden ilk tırlarından birisi bu stadyumdan çıkmıştı. O gün bir söz vermiştik, 'Bu destek hiç bitmeyecek' demiştik. Biz hep orada kardeşlerimizle birlikte olduk. Bugün oradaki kardeşlerimiz sporcu ağabeyleriyle sahaya çıkacaklar."

VAR AÇIKLAMALARI

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"Elbette yeni TFF, bu göreve aday olurken adil bir yönetimi vurguluyorlardı. Biz her zaman böyle bir düzeni talep ettik. Hakem atamaları bizim için de biraz değişik oldu. Ankaragücü maçında (Halil Umut Meler) yaşadığı talihsizlik sonrası uzun süre maça atanmadı. Demek ki yeni MHK ona güvendi, bugün bu göreve atadı. Biz de ciddiyet ve heyecanla nasıl performans göstereceğini merakla bekliyoruz. Dileriz mahcup olmazlar. Geçen sene VAR kayıtları açıklanıyordu. Bu sene bu açıklanacak mı bilmiyoruz. Geçen sene bunu açıklamalar kötü olmadı. Umarım bu sene üstüne biraz daha katarak tekrar VAR kayıtlarını yayınlarlar. Bir de çağrılmayan pozisyonlarda da açıklanmalı."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Şu anda iki yıldır şampiyon olmuş takım var. Düzenli olarak teklifler geliyor, ilgi var. Onların lehine olacak opsiyonları açık bırakıyoruz. Wilfired Zaha ilgi duyulan oyunculardan birisi. Avrupa'nın en önde gelen liglerinden ilgi duyuluyor. 3 pozisyona gerekli transferleri yaptık. Mevcut performanslara göre, fırsat transferi peşinde ekibimiz koşuyor."