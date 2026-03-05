  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
5 Mart 2011: Tahir Büyükkörükçü'nün vefatı (Müftü, Vaiz) İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak Savaş bölgeyi sardı! Irak ABD'ye kapıyı kapattı Bölge diken üstünde! Bir suikast daha Bir siz eksikdiniz! Savaş gemisi gönderiyorlar İsrail'de ekonomi paniği! Yeni karar aldılar İsrail kullanışlı taşeron buldu! PJAK hareketlendi İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış Körfez'de panik başladı! Kuveyt gıda ihracatını tamamen durdurdu Hizbullah'tan misilleme! İsrail askerleri hedef alındı
Otomotiv “ER” takısıyla Dacia ailesinin yeni gücü: STRIKER! SUV dünyasında “Tam İsabet” zamanı!
Otomotiv

“ER” takısıyla Dacia ailesinin yeni gücü: STRIKER! SUV dünyasında “Tam İsabet” zamanı!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"ER" takısıyla Dacia ailesinin yeni gücü: STRIKER! SUV dünyasında "Tam İsabet" zamanı!

Dacia, ailesine kattığı yeni crossover STRIKER ile “tam isabet”i hedefliyor. Bowlingdeki güçlü vuruş gibi etkileyici bir karaktere sahip model, sade ve pozitif tasarımıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanmayı amaçlıyor.

Dacia, kuralları yeniden yazmaya hazırlanan yeni crossover modelinin adını STRIKER olarak açıkladı. Güçlü, net ve ayırt edici bir isim olan STRIKER, sonundaki “ER” takısıyla ilk anda bir Dacia modeli olduğunu hissettiriyor.

1980’lerin enerjisinden ilham alan STRIKER ismi, bowlingde tüm lobutları devirerek oyunun seyrini değiştiren güçlü vuruşu çağrıştırıyor.

Dacia Jogger ve Dacia Bigster modellerinde olduğu gibi, sonundaki “ER” takısı STRIKER’ı doğrudan Dacia ailesinin bir parçası haline getiriyor.

“Tam isabet” fikrinden ilham alan STRIKER, meydan okuyan karakteriyle markanın iddiasını ortaya koyuyor. Cesur, net ve etkili bir duruş sergileyen model; çok yönlü yapısı, sağlamlığı ve her yolculukta güven veren bir yol arkadaşı olma iddiasıyla öne çıkıyor.

STRIKER, 10 Mart Salı günü tanıtılacak tasarımıyla uyumlu olarak sade, pozitif ve geniş kitlelerin beğenisini kazanmayı hedefleyen bir enerji taşıyor.

 

Teknolojinin sırrı nitelikli insan kaynağı! RS Otomotiv’den dev hamle
Teknolojinin sırrı nitelikli insan kaynağı! RS Otomotiv’den dev hamle

Otomotiv

Teknolojinin sırrı nitelikli insan kaynağı! RS Otomotiv’den dev hamle

Yeni SUV OMODA 7, moda ve şehir kültürünü birleştirdi!
Yeni SUV OMODA 7, moda ve şehir kültürünü birleştirdi!

Otomotiv

Yeni SUV OMODA 7, moda ve şehir kültürünü birleştirdi!

Turizm ve serviste yeni standart! NovoLux konforu yeniden tanımlıyor!
Turizm ve serviste yeni standart! NovoLux konforu yeniden tanımlıyor!

Otomotiv

Turizm ve serviste yeni standart! NovoLux konforu yeniden tanımlıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23