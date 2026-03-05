“ER” takısıyla Dacia ailesinin yeni gücü: STRIKER! SUV dünyasında “Tam İsabet” zamanı!

Dacia, kuralları yeniden yazmaya hazırlanan yeni crossover modelinin adını STRIKER olarak açıkladı. Güçlü, net ve ayırt edici bir isim olan STRIKER, sonundaki “ER” takısıyla ilk anda bir Dacia modeli olduğunu hissettiriyor.

1980’lerin enerjisinden ilham alan STRIKER ismi, bowlingde tüm lobutları devirerek oyunun seyrini değiştiren güçlü vuruşu çağrıştırıyor.

Dacia Jogger ve Dacia Bigster modellerinde olduğu gibi, sonundaki “ER” takısı STRIKER’ı doğrudan Dacia ailesinin bir parçası haline getiriyor.

“Tam isabet” fikrinden ilham alan STRIKER, meydan okuyan karakteriyle markanın iddiasını ortaya koyuyor. Cesur, net ve etkili bir duruş sergileyen model; çok yönlü yapısı, sağlamlığı ve her yolculukta güven veren bir yol arkadaşı olma iddiasıyla öne çıkıyor.

STRIKER, 10 Mart Salı günü tanıtılacak tasarımıyla uyumlu olarak sade, pozitif ve geniş kitlelerin beğenisini kazanmayı hedefleyen bir enerji taşıyor.