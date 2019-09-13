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Er meydanında bir ilk yaşanacak

İşitme engelli sporcuların da er meydanına çıkmasıyla Türkiye’de bir ilkin yaşanacağı 25.

13 Eylül 2019 Cuma 10:18
Er meydanında bir ilk yaşanacak

İşitme engelli sporcuların da er meydanına çıkmasıyla Türkiye’de bir ilkin yaşanacağı 25. Geleneksel Karapürçek Yağlı Güreşleri’ne, yaşları 7 ile 45 arasında değişen bin 200 güreşçi katılacak. Bu yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin şampiyonu Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkpınar ikincisi Orhan Okulu ve üçüncüsü Hamza Köseoğlu, Karapürçek Yağlı Güreşleri’nde er meydanına çıkacak.


Anadolu’nun çeyrek asırlık er meydanı olan Karapürçek Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. 5 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen güreşler, 15 Eylül Pazar günü Karapürçek’te şampiyonları bir araya getirecek. Güreşçiler ve güreşseverler tarafından sabırsızlıkla beklenen organizasyon, bu yıl adlarını güreş tarihine altın harflerle yazdırmış; Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, Recep Kara, Fatih Atlı ve Serhat Gökmen gibi pek çok başarılı güreşçiyi er meydanında buluşturacak. Organizasyona yaşları 7 ile 45 arasında değişen toplam bin 200 sporcunun katılması bekleniyor. Karapürçek Yağlı Güreşleri’nde Türkiye’de bir ilk yaşanacak. İşitme engelli güreşçiler de ilk defa er meydanına çıkacak.


Ulaşım çok rahat


Altındağ Belediyesi, Karapürçek Yağlı Güreş organizasyonunda ulaşım konusunda sıkıntı yaşanmaması için de ücretsiz servis uygulamasını devreye soktu. Karapürçek Güreş Alanı’na ulaşım için, 15 Eylül Pazar günü saat 09.00’dan 19.00’a kadar her saat başı ücretsiz servis kalkacak. Saat 09.00’da Ulus, Anafartalar Çarşısı’nın karşısından kalkacak olan ücretsiz servis; Opera Köprüsü, Altındağ Belediyesi önü, Aktaş Cami önü, Samsun Yolu Çiğiltepe köprülü kavşağı üstü, Hüseyin Gazi göbek ve Köroğlu Parkı güzergahını izleyerek Karapürçek Güreş Alanı’na varacak. Hüseyin Gazi göbekten kalkacak olan ücretsiz servis ise Hüseyin Gazi Semt Polikliniği karşısı ve Karapürçek Kapalı Spor Salonu karşısı güzergahını izleyerek, güreşseverleri güreş alanına ulaştıracak. Bu duraklardan servis araçlarına binen herkes, ücretsiz olarak güreş alanına ulaşıp, gün boyu güreşleri izleyebilecek.


Karapürçek’te buluşalım


Karapürçek Yağlı Güreşleri’nin, Türkiye’nin en önemli güreş organizasyonlarından biri olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, herkesi 15 Eylül’de Karapürçek Güreş Alanı’na davet etti. Karapürçek Yağlı Güreşleri’nin başkentlilerin yanı sıra çevre illerden gelen sporseverleri de ağırladığını hatırlatan Başkan Balcı, tüm güreşçilere başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:18
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