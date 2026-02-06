Epstein dosyasında kan donduran iddia: 'insan avı' düzenlendi

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kuran ve hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’e dair sırlar dökülmeye devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı son belgeler, Epstein’in dünyaca ünlü iş insanları, yazarlar ve diplomatlarla kurduğu iletişimin karanlık detaylarını ortaya koyuyor.

"KIZLARLA DOLU AKVARYUM" VE KAN DONDURAN BENZETMELER

Dosyalar arasında yer alan Epstein'in Fransız diplomat Olivier Colom'a 2013'te gönderdiği e-posta, iğrenç bir ağın şifrelerini barındırıyor. Mesajda, "Karayipler'deki adamdayım, kızlarla dolu bir akvaryumla birlikte" ifadesi yer alırken, devamındaki yazışmalarda kadınların deniz canlılarına benzetilerek aşağılandığı görüldü. Epstein’in gönderdiği bir diğer mesajda ise kadınlar için; "Hayır, bazıları karides gibidir, kafasını atarsın ve gövdesini saklarsın" yazdığı belgelere yansıdı.

"BENDEN ÇOCUK SAHİBİ OLUR MUSUN?"

İngiliz girişimci Nicole Junkermann da ismi soruşturma dosyalarında yer alan kritik isimler arasında bulunuyor. Junkermann tarafından Epstein'e 2010 yılında gönderilen e-postada yer alan; "Benden bir çocuk sahibi olur musun? Bunu yapmak için en iyi yer neresi?" ifadeleri, dosyadaki en sarsıcı detaylardan biri olarak kayıtlara geçti.

BILL GATES'E "FAKİR İNSANLARDAN KURTULMA" SORUSU

Dosyada yer alan Şubat 2011 tarihli bir yazışma, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile Epstein arasındaki bağlantıya dair soru işaretlerini artırdı. İsmi gizlenen bir göndericinin Epstein’e yolladığı mesajda, "Bill Gates'e sorduğun, 'Fakir insanlardan tamamen nasıl kurtuluruz?' sorusu üzerinde çok düşündüm ve bu konuda bir cevabım/yorumum var" yazdığı görüldü. Epstein ise buna karşılık, "Her zaman arayabilirsin... Ayrıca martta benim için bir günlüğüne geri gelecek, yani ona daha fazla soru sorabilirsin" yanıtını veriyor. Ayrıca Gates’in, Rus kızlarla yaşadığı ilişkileri o dönemki eşi Melinda Gates’ten gizlemeye çalıştığı iddiaları da dosyalarda yer alıyor.

BELGELERDE ADI GEÇEN YAZARDAN "TATLI KIZLAR" AÇIKLAMASI

Ünlü yazar Deepak Chopra'nın 2017'de Epstein’e attığı "Tanrı bir kurgudur. Tatlı kızlar gerçektir" mesajı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Chopra, suç teşkil eden bir eyleme karışmadığını belirterek; "Şunu açıkça belirtmek istiyorum, hiçbir zaman suç teşkil eden veya istismara yönelik herhangi bir eyleme karışmadım. Kurduğum tüm temaslar sınırlıydı" açıklamasında bulundu.

"ZEKİ İNSANLAR YAHUDİ" TEORİSİ VE DNA TESTİ

Epstein'a Masha Drakova isimli birinden atılan mailde ise ilginç bir kriter listesi yer alıyor: "Ne kadar Yahudi olursan o kadar akıllı olursun. Sen yüzde 98 Yahudi olduğunu söyledin, çok akıllısın." Drakova, daha fazla "akıllı" insan bulmak için akrabalar aracılığıyla DNA testi yaptırılmasını ve bu kişiler için özel etkinlikler düzenlenmesini öneriyor.

İNSAN AVI İDDİASI

Dosyalarda yer alan 11 Aralık 2002 tarihli e-postada geçen; "Adada kızlar için hazine avından bahsedebilir miyiz... 4 Ocak'ta orada olacağız... Beni özledin mi??? Sevgiler." ifadeleri, adadaki dehşeti gözler önüne serdi. "Çulluk avı" konulu bir başka mesajda ise ırkçı ifadelerle; "Tahmin et ne oldu? Onlar zenci" denildiği görüldü. 2016 yılında Fransız Banker Ariane de Rotschild'ın ismiyle gönderilen mesajda yer alan; "Harika bir yaşlı adam ve harika bir av! Bankacılarım dikkatli olmalı... Heyecan verici bir av..." ifadeleri ise "insan avı" iddialarını güçlendirdi.

EPSTEIN VE MURDOCH İLİŞKİSİ

Ağustos 2012 tarihli bir başka yazışmada Epstein'ın; "Ian, Rupert Murdoch ve eşinin yanında kalıyor... Benim durumum bu" yazdığı görüldü. Yazışmada ismi sansürlenen kişinin ise Epstein’ın medya devi Murdoch ile olan yakınlığını sorguladığı gözlemlendi.