Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi! Rögar kapağı benzeri geçitler...

Epstein dosyalarının kamuya açılması süreci, büyük hacimli belgelerin gözden geçirilip yayımlanmasını içeriyor ve milyonlarca sayfa dosya olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda yeni ortaya çıkan materyaller, yalnızca yer altı yapılarını değil, aynı zamanda milyonlarca ek belge ve medya içeriğini de barındırıyor.Uluslararası medya ve insan hakları savunucuları, belgelerin yayımlanma sürecinde hâlâ birçok belirsizlik olduğunu ifade ediyor.