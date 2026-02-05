  • İSTANBUL
Gündem
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi! Rögar kapağı benzeri geçitler...
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi! Rögar kapağı benzeri geçitler...

Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi.

Foto - Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi! Rögar kapağı benzeri geçitler...

Pedofili sapık Jeffrey Epstein'ın dosyalarından çıkan yeni görüntüler, yer altına inen loş merdivenler, ürkütücü odalar ve dikkat çekmeden giriş-çıkış için kullanıldığı değerlendirilen gizli tünel ağlarını ortaya koyarak skandalı daha da derinleştirdi. İç bölümde ilerledikçe, çeşitli noktalara çıkan "rögar kapağı benzeri geçitler" tespit ediliyor; uzmanlar bu yapıları "dikkat çekmeden girip çıkmak için tasarlanmış" olarak yorumluyor.

Foto - Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi! Rögar kapağı benzeri geçitler...

Jeffrey Epstein soruşturmasının kamuya açılan en son belgeleri, yalnızca yüksek profilli isimler ve yazışmalarla ilgili değil; aynı zamanda yer altı yapıları ve gizli geçitler hakkında da dikkat çekici detaylar içeriyor.

Foto - Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi! Rögar kapağı benzeri geçitler...

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yayımlanan dosyalar arasında yer alan fotoğraf ve videolarda, loş ışıkla aydınlanan bir merdivenden inilerek ulaşılan dar bir tünel ağı görünüyor. Bu geçitler, alt tarafta tavanı yuvarlak ve hoş olmayan bir atmosferi olan odalara açılıyor.

Foto - Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi! Rögar kapağı benzeri geçitler...

GİZLİ GEÇİTLER TESPİT EDİLDİİç bölümde ilerledikçe, çeşitli noktalara çıkan "rögar kapağı benzeri geçitler" tespit ediliyor; uzmanlar bu yapıları "dikkat çekmeden girip çıkmak için tasarlanmış" olarak yorumluyor.

Foto - Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi! Rögar kapağı benzeri geçitler...

Bu tür görüntüler, yüz binlerce fotoğraf ve videoya benzer şekilde dosyaların kapsamının yalnızca yüzeysel olmadığını gösteriyor.

Foto - Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi! Rögar kapağı benzeri geçitler...

Önceki belge setlerinde de Epstein'ın malikaneleri, özel adası ve gizemli iç mekan fotoğrafları yer almıştı; bunlar arasında Rubin gibi dikkat çekici odalar, dental ekipmanlar ve şifreli semboller gibi çeşitli çarpıcı kareler bulunuyor.

Foto - Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi! Rögar kapağı benzeri geçitler...

Epstein dosyalarının kamuya açılması süreci, büyük hacimli belgelerin gözden geçirilip yayımlanmasını içeriyor ve milyonlarca sayfa dosya olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda yeni ortaya çıkan materyaller, yalnızca yer altı yapılarını değil, aynı zamanda milyonlarca ek belge ve medya içeriğini de barındırıyor.Uluslararası medya ve insan hakları savunucuları, belgelerin yayımlanma sürecinde hâlâ birçok belirsizlik olduğunu ifade ediyor.

Foto - Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi! Rögar kapağı benzeri geçitler...

Eleştiriler, özellikle mağdurların kimlik bilgilerinin korunması gerekçesiyle yapılan sansürlemelerin aşırı yapıldığı yönünde. Bazı eleştirmenler, dosyaların şeffaf bir şekilde açılması gerektiğini ve kamuoyunun gerçekleri tam olarak görmesi için engellerin kalkması gerektiğini savunuyor.

