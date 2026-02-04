Epstein dosyası İran'a saldırıyı öne çekti!

Stratejist Koray Kamacı, katıldığı programda İran üzerindeki küresel baskıları, rejim değişikliği senaryolarını ve Epstein belgelerinin bu süreçteki gizli rolünü değerlendirdi. Kamacı’ya göre İran'a yönelik hamleler, askeri bir müdahaleden ziyade içten çökertme üzerine kurgulanıyor.

Epstein Belgeleri Şantaj Aracı mı?

Koray Kamacı, son günlerde yeniden gündeme gelen Epstein dosyalarının zamanlamasına dikkat çekti. Donald Trump’ın İran ile müzakere masasına oturabileceğine dair yaptığı ılımlı açıklamaların hemen ardından bu belgelerin sızdırıldığını savunan Kamacı, bu durumu "Derin Amerika"nın Trump’ı İsrail ve Siyonist çıkarlarla uyumlu hale getirme çabası olarak nitelendirdi. Kamacı, sızan belgelerin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu ve Trump’ı zor durumda bırakacak çok daha skandal videoların çıkabileceğini iddia etti.

Hamaney Sonrası İç Kaos Senaryosu

İran dini lideri Ali Hamaney’in ilerleyen yaşı ve sağlık durumu, analizlerin merkezinde yer alıyor. Batılı yayın organlarının "İran rejimi bitiyor" manşetlerini değerlendiren Kamacı, Hamaney’in yerine geçecek güçlü ve kabul görmüş bir halefin olmamasının ülke içinde büyük bir "zaman bombası" yarattığını belirtti. Küresel güçlerin bu boşluğu kullanarak İran’ı iç savaşa sürükleme planı yaptığı öne sürüldü.

Devrim Muhafızları İçinde Sızma İddiası

Haberde yer alan en çarpıcı iddialardan biri, İran Devrim Muhafızları Ordusu içindeki klikleşmeler oldu. Kamacı, ordu içinde dış destekli ve Batı güdümünde hareket eden gizli bir grubun olduğunu savundu. Bu planın temelinde, Hamaney sonrası oluşacak otorite boşluğunda bu grubun kısa süreliğine başa geçerek rejimi kendi elleriyle feshetmesi ve Batı ile uyumlu yeni bir yapı kurması yatıyor.

Türkiye’ye Yansımaları

Göç ve Terör Riski İran’daki olası bir istikrarsızlığın Türkiye için çok ciddi sonuçlar doğuracağı vurgulandı. Kamacı, Suriye’den çok daha büyük bir göç dalgasının kapıda olduğunu ve terör örgütü PKK'nın İran kolu olan PEJAK'ın bu kaostan faydalanarak sınır hattında bir terör koridoru oluşturmaya çalışacağını ifade etti. Türk devlet aklının bu senaryolara karşı hazırlıklı olduğunu ve bölgedeki askeri-diplomatik hamlelerini "satranç titizliğiyle" yürüttüğünü ekledi.

"İran Bir Kale" İran’ın bir kale olduğunu ve burada yaşanacak bir yıkımın bölgede domino etkisi yaratacağını söyleyen Kamacı, küresel elitlerin kaostan beslendiğini ancak Türkiye’nin bölgedeki oyun kurucu rolüyle bu projelere karşı en büyük engel olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.