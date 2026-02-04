Bir kutu ilaç bir bardak çorbayla algı yapıyor! İşi gücü fırıldaklık

Daha önce AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in ifşa ettiği tırlar dolusu karton bardağı bitiren CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeni parti bardak alımı için kolları sıvadı. Göreve geldiği günden bu yana hiçbir önemli alt yapı ve ulaşım hizmetine imza atmasa da, taşınmaz satışı ve bardakta çorba dağıtımını hiç ihmal etmeyen ABB Başkanı Yavaş, yarın çorba dağıtımı malzemeleri için yeni ihaleye çıkıyor. ABB’ye bağlı Anket AŞ üzerinden çıkılan ihalede; 2 milyon 400 bin adet çorba bardağı, 300 adet 100’lük tek kullanımlık lateks muayene eldiveni, 96 adet 12’li kâğıt havlu ve 576 rulo çöp poşeti alımı yapılacak.

MİLYONLARCA KARTON BARDAK

Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 7 Mayıs 2025 tarihinde, üzerinde “45 milyon bardak nerede?” yazılı döviz ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın maketi ile Meclis’te basın toplantısı düzenleyerek; “15 bin koli bardak satın alınıyor. Her bir kolinin içerisinde 3 bin tane bardak var. Toplamda 45 milyon adet bardak alınıyor. Bu bardaklar 25 TIR malzeme ediyor ve ABB’ye teslim edildi. Öncelikle bunların nerelerde olduğunu, hangi depolarda olduğunu sormak istiyorum. 45 milyon tane bardak; taziye evlerinde kullanılmadıysa, çorba dağıtımında kullanılmadıysa, diğer birimlerde kullanılmadıysa bu bardaklar nerededir? Ankara’dan Londra’ya kadar yol olabilecek bu bardaklar nerededir?” diye sormuştu. Yavaş, konuya ilişkin Gökçek ve kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçınırken, yeni alacağı 2 milyon 400 bin karton bardakla, ABB’nin karton bardak alımını 47 milyon 400 bine çıkarmış oldu.

HEPİMİZİN AKLINI ZORLUYOR

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, şunları söyledi: “7 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başında bulunan Mansur Yavaş, bu süre zarfında ne alt yapıda, ne metroda, ne kentsel dönüşümde, ne ulaşımı rahatlatacak yol ve kavşak yapımında hiçbir varlık göstermezken, 60 milyar liranın üzerinde taşınmaz satışı ve karton bardak alımıyla dikkat çekiyor. Şimdiye kadar 45 milyon karton çay ve çorba bardağı alımı yapan ABB, bunların nerelerde kullanıldığına dair herhangi bir tatmin edici açıklama yapmazken, 5 Şubat’ta 2 milyon 400 bin adetlik yeni parti karton bardak alımı için ihaleye çıktı. İş bilmezliği ile başkent Ankara’yı büyük, bakımsız bir köye dönüştüren Mansur Yavaş ve ekibi hepimizin akıl ve mantığını zorlayacak tuhaflıklara imza atmaya devam ediyor.”

BAŞKENTİN VİZYONSUZ 7 YILI GİTTİ

ABB AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Fatih Ünal da, şöyle konuştu: “Ankara’da çok ciddi sorunlarımız var. Sadece tuhaf bardak alımları değil. Bununla beraber yol, trafik, su gibi çok ciddi sorunlarımız var. Hatta Mansur Yavaş, Ankara’da su sorununun olmadığını belirttikten sonra gençlerle bir araya geldiği bir programda ‘Bu salonda su sorunu yaşayanlar parmak kaldırsın’ deyince gençlerin büyük bölümü parmak kaldırmış ve Sayın Yavaş bozulmuştu. Ankara’nın genel sorunlarına eğilmek yerine sadece bardak alım ihalesi gibi işlerle oyalanma, ulaşımda şunları yapıyoruz diyerek hiçbir şey yapmadan günü geçirmek, boş algı çalışmalarıyla halkı oyalamak eskimiş oyalama taktiklerinden başka bir şey değil. 7 yıllık süreçte sen metro yapamadıysan, ulaşımla, yollarla, altyapı ile ilgili herhangi bir çalışma ortaya koyamadıysan, mevcut suyu istikrarlı şekilde Ankaralılara ulaştırmayı beceremediysen, belediyecilikte iflas etmişsin demektir. Bir bardak ihalesi ile günü geçirmek, çorba dağıtımıyla duygu sömürüsü yapmak Ankaralıları tatmin etmiyor. Kronik sorunları gün geçtikçe büyürken, Yavaş ve ekibinin vizyonsuzluğu nedeniyle sürekli zaman kaybediyor.”

Yavaş’tan yandaş eczacılara kıyak

HABER MERKEZİ

Göreve geldiği günden beri hizmet yerine algı üreten ve köylüye, çitçiye, emekliye verdiği sembolik yardımlarla göz boyayan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir skandalı daha patlak verdi. Yavaş’ın girişimiyle ve Ankara Eczacı Odası iş birliğiyle başlatılan “Sağlığa El Ver” projesi kapsamında üç yılda, sadece 6 bin 450 vatandaşın yaklaşık 3 milyon 870 bin TL gibi sembolik eczane borcu ödenirken, reklam kokan uygulamada büyük skandallara ve ihlallere imza atıldığı ortaya çıktı. Ebru Gündeş’in 2024 yılında gerçekleşen 29 Ekim konserine tek seferde 69 milyon TL gibi devasa bir rakam ödeyen Yavaş’ın, yılda 2 kez ödeme yaptığı Ankara Eczacı Odası’na mensup eczanelere, yasak olmasına rağmen “beyan”la para aktardığı öğrenildi. Ankara’da kayıtlı bulunan 3500 eczaneye rağmen sadece kendi belirledikleri yandaş 200 eczaneye kaynak aktaran ABB’nin, yasalara göre suç olmasına rağmen ödeme yaparken fatura veya hizmet karşılığı belge aramadıkları öne sürüldü.

İLAÇ ZATEN BEDAVA

Rakip eczanelerin satış politikasının engellediği gerekçesiyle eczanelerin ödünç ilaç vermesi yasayla suç sayılırken, adeta derebeyi gibi hareket eden Yavaş ile CHP’nin arka bahçesi konumundaki Ankara Eczacı Odası yönetimi, rekabet kurallarını da ihlal etti. Eczacıların “muayene parası” ve “katılım payı almaması yasak” olduğu ve tespit edilmesi halinde ilk seferinde 30 kata kadar para cezası, ikinci seferinde ise anlaşma feshi gerektiren bir durum olduğu halde, bu kuralın göz göre göre ihlal edildiği belirtildi. Oda, katılım payı almayan eczacıları ödeme sırasında çekilen fotoğraflarla ifşa ederken, adeta suç beyanında bulunan yandaşlara kanuni işlem uygulamaması ‘ödüllendirme’ olarak değerlendirildi. Üç yılda ödenen 3 milyon 870 bin TL’lik ilaç yardımı bir konser ücretine bile denk gelmezken, şifa arayan insanlara hizmet etmesi gereken eczanelerin, seçimlerde Mansur Yavaş lehine manipülasyon aracı haline getirilmesi, eczacıları da böldü. ABB Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzunoğlu ile arasında su sızmayan Oda’nın Başkanı Cem Abbasoğlu ve yönetimini eleştiren bazı eczacılar, “siyasallaşma ve yandaş kayırma” gerekçesiyle istifa etti. Ecz. Ali Fual Gül ile Ecz. Ekmek Özkan, istifa metninde, “Geldiğimiz noktada, mevcut yapının örgüt kültürüne ve teamüllerine uygun şekilde hareket etmememsi; icra makamlarının liyakat esas alınarak oluşturulmaması, siyasi idealler uğruna, emek veren insanların istem dışına itilmesi bizleri bu kararı almaya zorunlu kılmıştır” ifadelerine yer verdi.