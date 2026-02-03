Ünlülerin sonuçları belli oldu! 9 şüpheliden 6’sının testi pozitif

  • İSTANBUL
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alınan 9 şüpheliden, aralarında tutuklu Sara Ersoy’un da yer aldığı 6 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporlar dosyaya girdi.

 

Yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında tutuklu Sara Ersoy'un da bulunduğu 9 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 6 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

 

6 kişinin testi pozitif

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy, Berfin Karayılan'da 'kokain', Melisa Ğadiş'te ise 'Esrar' maddesine rastlandı.

