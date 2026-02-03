Ünlülerin sonuçları belli oldu! 9 şüpheliden 6’sının testi pozitif
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alınan 9 şüpheliden, aralarında tutuklu Sara Ersoy’un da yer aldığı 6 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporlar dosyaya girdi.
Yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında tutuklu Sara Ersoy'un da bulunduğu 9 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 6 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
6 kişinin testi pozitif
Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy, Berfin Karayılan'da 'kokain', Melisa Ğadiş'te ise 'Esrar' maddesine rastlandı.
Gündem
Aybike Acer'in uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı! Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun da oradaydı