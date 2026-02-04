  • İSTANBUL
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Diyabet, stres, dolaşım ve daha neler neler... Ayaklarda uyuşma neden olur?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Diyabet, stres, dolaşım ve daha neler neler... Ayaklarda uyuşma neden olur?

Ayaklardaki uyuşma, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan, genellikle geçici bir durumdur ve bu konuda uzmanlara kulak verilmeli her daim...

Ayakların uyuşması, çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. İşte ayaklardaki uyuşmanın başlıca nedenleri:

Ayakların uyuşması, çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. İşte ayaklardaki uyuşmanın başlıca nedenleri:

Foto - Diyabet, stres, dolaşım ve daha neler neler... Ayaklarda uyuşma neden olur?

Ayaklarda uyuşmanın en yaygın nedenlerinden biri sinirlerin geçici olarak sıkışmasıdır. Özellikle uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya bacakları çapraz yapmak, sinirlerin baskı altında kalmasına yol açabilir. Bu da uyuşma hissine neden olabilir. Bir süre sonra pozisyon değiştirildiğinde genellikle uyuşma geçer.

Foto - Diyabet, stres, dolaşım ve daha neler neler... Ayaklarda uyuşma neden olur?

Kan dolaşımının bozulması da ayaklarda uyuşmaya neden olabilir. Ayakta uzun süre durmak, otururken bacakları zorlayacak şekilde konumlandırmak, damarların sıkışmasına ve kan akışının yavaşlamasına yol açabilir. Bu durumda ayakta karıncalanma ve uyuşma hissi meydana gelir.

Diyabet, zamanla sinir hasarına (diyabetik nöropati) yol açabilir.

Diyabet, zamanla sinir hasarına (diyabetik nöropati) yol açabilir.

Bu, ayaklarda uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi şikayetlere neden olabilir.

Bu, ayaklarda uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi şikayetlere neden olabilir.

Özellikle diyabetin ilerleyen aşamalarında bu tür semptomlar daha belirgin hale gelir.

Özellikle diyabetin ilerleyen aşamalarında bu tür semptomlar daha belirgin hale gelir.

Foto - Diyabet, stres, dolaşım ve daha neler neler... Ayaklarda uyuşma neden olur?

B12 vitamini, sinir sağlığı için son derece önemlidir. Bu vitaminin eksikliği, sinirlerin sağlıklı çalışmasını engelleyebilir ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma gibi belirtilere yol açabilir.

Foto - Diyabet, stres, dolaşım ve daha neler neler... Ayaklarda uyuşma neden olur?

Aşırı alkol tüketimi, sinir sistemine zarar verebilir ve zamanla nöropatiye yol açabilir. Alkolün bu etkisi, ayaklarda uyuşma ve karıncalanma hissine neden olabilir.

Foto - Diyabet, stres, dolaşım ve daha neler neler... Ayaklarda uyuşma neden olur?

Sinirlerin sıkışması ya da zedelenmesi, özellikle bel fıtığı, siyatik gibi rahatsızlıklar, ayaklarda uyuşma gibi şikayetlere yol açabilir.

Sinirlerin baskı altında olması, sinir sinyallerinin düzgün iletilmemesine neden olur ve bu da uyuşma hissi yaratır.

Sinirlerin baskı altında olması, sinir sinyallerinin düzgün iletilmemesine neden olur ve bu da uyuşma hissi yaratır.

Foto - Diyabet, stres, dolaşım ve daha neler neler... Ayaklarda uyuşma neden olur?

Stresli durumlar, vücutta fiziksel tepkilere yol açabilir. Kaslar gerilebilir, kan basıncı artabilir ve bu da sinirlerin geçici olarak sıkışmasına veya kan dolaşımının yavaşlamasına neden olabilir. Bu da ayaklarda uyuşma hissine yol açabilir.

