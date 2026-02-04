Diyabet, stres, dolaşım ve daha neler neler... Ayaklarda uyuşma neden olur?

Ayaklarda uyuşmanın en yaygın nedenlerinden biri sinirlerin geçici olarak sıkışmasıdır. Özellikle uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya bacakları çapraz yapmak, sinirlerin baskı altında kalmasına yol açabilir. Bu da uyuşma hissine neden olabilir. Bir süre sonra pozisyon değiştirildiğinde genellikle uyuşma geçer.