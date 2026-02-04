  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Valilikten duyuru: Okullar tatil edildi! Trump, Putin'in sözünü tuttuğunu açıkladı Suriye'de petrol sahaları tekrar açılıyor ABD Başkanı Trump'tan kritik İran açıklaması BM raportörü de isyan etti: İsrail ateşkese rağmen Gazze'de 500 kişiyi öldürdü Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı İtperest HAYTAP’tan alçak afiş! AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kalleş saldırı! Dünyanın gözü Abu Dabi’de: ABD, Rusya ve Ukrayna barış için aynı masada! Ünlülerin sonuçları belli oldu! 9 şüpheliden 6’sının testi pozitif
Dünya Kaz gelecek yerden tavuğu esirgemedi
Dünya

Kaz gelecek yerden tavuğu esirgemedi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kaz gelecek yerden tavuğu esirgemedi

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a olası 3 milyar dolarlık askeri satışın Kongre'ye bildirildiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a F-15 uçaklarının idamesiyle ilgili ekipmanların yaklaşık 3 milyar dolarlık olası satışına onay verdiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a olası askeri satışın Kongre'ye bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın yedek ve onarım parçaları, yer ekipmanları, çeşitli yazılım hizmetleri, personel eğitimi ve ekipmanları, çeşitli mühendislik, teknik, lojistik hizmet dahil ana savunma teçhizatı kapsamına girmeyen askeri ekipman ve hizmetlerin satın alınmasını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki olası satışın, "Körfez bölgesinde NATO üyesi olmayan önemli müttefikin" güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği vurgulandı.

Şu anda ilgili ekipman ve hizmetlerin sağlanması konusunda başlıca yüklenici bir firmanın bulunmadığı kaydedilen açıklamada, olası satışın Suudi Arabistan'ın caydırıcılık kabiliyetini artıracağı ifade edildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23