İnanılmaz gelişme: Her ikisi de 'hayır' dedi... Yok artık daha neler...
Transferin son dönemecinde Galatasaray, Salih Özcan için şartarı son kez zorlama kararı aldı. Maestro için kötü haber geldi. Dennis için Göztepe teklif bekliyor.
Galatasaray orta saha rotasyonunu güçlendirmek için dört koldan saldırmaya, her kapıyı zorlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bir kez daha Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile temaslarını sıklaştırdığı iddia edildi. Sözleşmesinin bitimine az bir süre kalması (Haziran 2026) Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.
Beşiktaş'ın da daha önce istediği ancak Salih'in yüksek maaş beklentisi transferin önündeki en büyük sorun olmuştu. Ancak yerli kuralı ve Şampiyonlar Ligi hedefi Salih'i "yeniden hedef" yapıverdi.
Bu arada Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu son dönemde adı büyüklerle (özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray) anılan Richard Maestro için tavrını net koydu: - Devre arasında Maestro'yu kimseye satmayacağız.
Göztepe'nin genç yeteneği Anthony Dennis de "bir ihtimal" olarak değerlendiriliyor. Göztepe yönetimi, kulübün mali yapısını güçlendirmek adına her oyuncu için gelecek "reddedilemez" tekliflere açık.
