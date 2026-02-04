İnanılmaz gelişme: Her ikisi de 'hayır' dedi... Yok artık daha neler...

Galatasaray orta saha rotasyonunu güçlendirmek için dört koldan saldırmaya, her kapıyı zorlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bir kez daha Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile temaslarını sıklaştırdığı iddia edildi. Sözleşmesinin bitimine az bir süre kalması (Haziran 2026) Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.