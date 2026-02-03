  • İSTANBUL
Diyarbakır'daki camide terbiyesizlik! Müftülük hemen harekete geçti
Gündem

Diyarbakır'daki camide terbiyesizlik! Müftülük hemen harekete geçti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Diyarbakır'da cami hoparlöründen müzik açıp mahalleye dinlettiler. Tepki çeken skandalla ilgili Kayapınar Müftülüğü inceleme başlattı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde cami hoparlöründen müzik açılıp mahalleye dinletildi. Görüntülenen olaya ilişkin müftülük konu ile ilgili inceleme başlattı.

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde dün gece saatlerinde, İmam Şafii Camii’nin hoparlöründen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce müzik açılarak mahalleye dinletildi.,

 

Kayapınar Müftülüğü inceleme başlattı

 

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından Kayapınar Müftülüğü konu ile ilgili inceleme başlattı.

