  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi Galatasaraylı muhabir o krize dikkat çekti! İddialar hep konuşuluyordu ve kriz patladı mı? Anlaşma sessiz sedasız imzalandı! Türk gıda devi 5 milyar liraya satılıyor Trabzonspor Oğuz Aydın transferinde ısrarcı! Oyuncuyu ikna etmek için... İnanılmaz gelişme: Her ikisi de 'hayır' dedi... Yok artık daha neler... Diyabet, stres, dolaşım ve daha neler neler... Ayaklarda uyuşma neden olur? Belli oldu büyük bomba! Suudi Arabistan çıkarması: Darwin Nunez hamlesi geliyor Elon Musk'ın servetinin büyüklüğü belli oldu O ilimizde toprak kayması paniği! Binalar boşaltıldı! WhatsApp ebeveyn kontrolü özelliklerini genişletiyor! Gizlilik ayarları artık uygulamaya emanet
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
O ilimizde toprak kayması paniği! Binalar boşaltıldı!
DHA Giriş Tarihi:

O ilimizde toprak kayması paniği! Binalar boşaltıldı!

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Ekipler 4 katlı bir apartman ile bitişiğinde bulunan gecekonduyu risk oluşturduğu için boşalttı.

#1
Foto - O ilimizde toprak kayması paniği! Binalar boşaltıldı!

Akdere Mahallesi 395'inci Sokak'taki İpek Apartmanı'nın bitişiğinde bulunan gecekondunun zemininde pazar günü gece saatlerinde toprak kayması oldu.

#2
Foto - O ilimizde toprak kayması paniği! Binalar boşaltıldı!

Gecekondunun zemininden kayan kayalar ve toprak yığını, apartmana risk oluşturdu. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan belediye, Valilik ve AFAD ve itfaiye yetkilileri 2 binanın tahliyesine karar verdi. Vatandaşlar yakınlarının yanına ve sosyal tesislere sığınırken, binaların durumu ise belirsizliğini koruyor.

#3
Foto - O ilimizde toprak kayması paniği! Binalar boşaltıldı!

'GECEKONDUNUN YIKILMASI GEREK' Bina sakini Bahri Ekici, yağıştan dolayı toprak kayması olduğunu belirterek, "Deprem oluyor zannettik. Gecekondu yıkılmadığı müddetçe, mağduriyetimiz giderilmez. Gecekondu yıkılacak, ondan sonra istinat duvarımızı çekeceğiz. Şu anda binaya giremiyoruz, mühürlendi" dedi.

#4
Foto - O ilimizde toprak kayması paniği! Binalar boşaltıldı!

Akdere Mahallesi Muhtarı Necati Gönültaş da "Risk teşkil ettiğinden dolayı bina mühürlendi, doğal gaz kapatıldı. Burada inşaat yapılırken bina yapımına izin veriliyor ama yan tarafta zarar vermiş mi, yan tarafın tedbiri alınmış mı bununla ilgili belediyelerimizin kontrolleri olmuyor.

#5
Foto - O ilimizde toprak kayması paniği! Binalar boşaltıldı!

Dün belediye yetkileriyle görüştük. Diyorum ki; 'Ne olacak bu insanlar?' Yani gece 01.00'den beri dışarıdalar, sosyal tesislere gönderildiler. Yakınları olan yakınlarının yanına gitti. Şu anda mağduriyet devam ediyor; insanlarımız hala bina dışında gördüğünüz gibi. Yetkililerin en kısa süre içerisinde iki tarafı incitmeden bir çözüm bulması lazım" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş: Gram altın Kapalıçarşı’da 14 bin TL
Ekonomi

İslam Memiş: Gram altın Kapalıçarşı’da 14 bin TL

Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası toparlanma yaşanırken gram altın Kapalıçarşı’da yoğun talep ve işçilik maliyetiyle 14 bin liraya çıktı..
Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!
Gündem

Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!

Türkiye ve Suudi Arabistan 31 maddelik ortak bildiri yayımladı. Bildiride; Yemen, Somali, Sudan ve Suriye'nin toprak bütünlüğü desteklenirke..
Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı
Dünya

Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı

Terör devleti İsrail’in Savunma Bakanlığı, ordunun Arap dünyasına hitap eden medya yüzünde köklü bir değişikliğe giderek Müslüman bir subay ..
Seyfülislam Kaddafi öldürüldü: 4 silahlı saldırgan evine baskın düzenledi
Dünya

Seyfülislam Kaddafi öldürüldü: 4 silahlı saldırgan evine baskın düzenledi

Libya resmi haber ajansı LANA, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin silahlı saldırı sonucu öldürül..
'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız'
Dünya

'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız'

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, ordunun YPG ile varılan mutabakat uyarınca devraldığı bölgelerde tam hakimiyet kurduğunu aç..
Davutoğlu yine Stratejik Derinlik deniyor: Kürtler huzurlu değilse kimse huzurlu olamaz!
Gündem

Davutoğlu yine Stratejik Derinlik deniyor: Kürtler huzurlu değilse kimse huzurlu olamaz!

Görevde olduğu dönemde Suriye konusunda yaptığı açıklamalar ve verdiği kararlar bugün hala eleştirilen Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel B..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23