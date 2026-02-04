  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum depremzede Yusuf ve dedesinin yeniden başlayan hikayesini paylaştı: Tekrar güldürmek bize nasip oldu! Kante transferinde 'zirve' desteği! Fenerbahçe Başkanı Saran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür Bakan Şimşek resmen duyurdu: 12,4 milyar dolara ulaştı! Trump’dan olay açıklama: Federal hükümet seçimlere müdahil olmalı Kaz gelecek yerden tavuğu esirgemedi ‘Nimet’i bulmuşlar, zıkkımlanıyorlar işte! Ekrem, ‘Jet’teki VIP’teki fuhuşu anlat Bir kutu ilaç bir bardak çorbayla algı yapıyor! İşi gücü fırıldaklık Çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri temin ediyorlardı! 47 zanlı yakalandı Sözleşmenin detayları belli oldu! Fenerbahçe, dünya yıldızı N’Golo Kante'yi renklerine bağladı
Medya En çok izlenen belgesel kanalı belli oldu
Medya

En çok izlenen belgesel kanalı belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
En çok izlenen belgesel kanalı belli oldu

TRT Belgesel, 2025 yılında "Tüm Kişiler" kitlesinde, "Tüm Gün", "Prime Time" ve "Off Prime Time" zaman dilimlerinde en çok izlenen belgesel kanalı olmayı başardı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Belgesel, TRT'nin kamu yayıncılığı sorumluluğunu ve "TRT Hem Bellektir Hem Gelecek" mottosunu ilke edinerek, milli vizyon, sosyal ve toplumsal değerleri önceleyen yapımlara imza atarak Türk belgeselciliğine yön veriyor.

Yayın hayatına başladığı 2009'dan itibaren izleyici desteğini arkasına alan kanal, 2025'te 50 milyon izleyici etkileşimi aldı.

MİLLİ TEKNOLOJİ VE KALKINMA HAMLESİNE IŞIK TUTUYOR

"Türkiye'nin Dev Yapıları" ve "Oyunbozan" adlı belgesel serileriyle milli teknoloji ve kalkınma hamlesine ışık tutan kanal, "Ailem: Candan Yakın Kalpler" belgesel serisiyle de koruyucu ailelik konusuna dikkati çekti.

İsrail soykırımına karşı Filistin halkının sesi olan TRT'nin, bu duruşunu "Gol Atan Cepheye: Filistin" belgeseliyle ekrana taşıyan kanal, ayrıca Suriye iç savaşının 14 yıllık sürecini de "Parola Vatan: Sıfır Terör" belgeselinde ele aldı.

TRT Belgesel ekranında, 2025'te, 125 bin 680 dakika engelli dostu yayın yapılırken, görme ve işitme engellilere yönelik uygun içerikteki programlar alt yazı ve işaret dili versiyonlarıyla hazırlandı.

YENİ VE YERLİ BELGESEL SERİLERİ 2026'DA SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Türkiye'nin öncelikli gündemlerinden olan ve toplumsal bir seferberlik gerektiren bağımlılık sorununa odaklanan kanal, yılın ilk yarısında 13 bölümlük bir bağımlılık belgeselini izleyicilerine sunacak.

"Günlük Hayat Bilimi", "Aile Sofrası", "Yeryüzünden İzler", "İyiliğin Çekim Gücü", "Macera Planı: 4x4'lük Yolculuklar", "Üretim Üsleri", "Evvel Zaman Tarifleri", "Hasat Vakti", "Mabedin Gölgesinde" gibi pek çok yeni ve yerli belgesel serisi 2026'da seyirciyle buluşacak.

DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ TAKİPÇİ SAYISI 9,2 MİLYONU GEÇTİ

TRT Belgesel, 2025 yayın döneminde dijital alandaki varlığını da "İzleri Takip Et, Hikayeyi Paylaş" mottosuyla güçlendirdi.

Tüm dijital platformlardaki toplam takipçi sayısını 9,2 milyonun üzerine taşıyan kanal, yıl boyunca 900 binden fazla yeni takipçi kazandı.

Türkiye'de yayın yapan belgesel kanalları arasında en yüksek takipçi sayısına sahip olan TRT Belgesel, etkileşim ve görüntülenme oranlarında da lider konumunu sürdürüyor.

MEB ve TRT’den ortak çalışma: "Haberimiz Olsun" başlıyor
MEB ve TRT’den ortak çalışma: "Haberimiz Olsun" başlıyor

Eğitim

MEB ve TRT’den ortak çalışma: "Haberimiz Olsun" başlıyor

LGBT'lileri kudurtmuştu: TRT'nin "Gökkuşağı Faşizmi" Belgeseline Güçlü Destek
LGBT'lileri kudurtmuştu: TRT'nin “Gökkuşağı Faşizmi” Belgeseline Güçlü Destek

Medya

LGBT'lileri kudurtmuştu: TRT'nin “Gökkuşağı Faşizmi” Belgeseline Güçlü Destek

{relation id:1978618 slug:'lgbtlileri-kudurtmustu-trtnin-gokkusagi-fasizmi-belgeseline-guclu-destek'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23