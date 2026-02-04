En çok izlenen belgesel kanalı belli oldu

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Belgesel, TRT'nin kamu yayıncılığı sorumluluğunu ve "TRT Hem Bellektir Hem Gelecek" mottosunu ilke edinerek, milli vizyon, sosyal ve toplumsal değerleri önceleyen yapımlara imza atarak Türk belgeselciliğine yön veriyor.

Yayın hayatına başladığı 2009'dan itibaren izleyici desteğini arkasına alan kanal, 2025'te 50 milyon izleyici etkileşimi aldı.

MİLLİ TEKNOLOJİ VE KALKINMA HAMLESİNE IŞIK TUTUYOR

"Türkiye'nin Dev Yapıları" ve "Oyunbozan" adlı belgesel serileriyle milli teknoloji ve kalkınma hamlesine ışık tutan kanal, "Ailem: Candan Yakın Kalpler" belgesel serisiyle de koruyucu ailelik konusuna dikkati çekti.

İsrail soykırımına karşı Filistin halkının sesi olan TRT'nin, bu duruşunu "Gol Atan Cepheye: Filistin" belgeseliyle ekrana taşıyan kanal, ayrıca Suriye iç savaşının 14 yıllık sürecini de "Parola Vatan: Sıfır Terör" belgeselinde ele aldı.

TRT Belgesel ekranında, 2025'te, 125 bin 680 dakika engelli dostu yayın yapılırken, görme ve işitme engellilere yönelik uygun içerikteki programlar alt yazı ve işaret dili versiyonlarıyla hazırlandı.

YENİ VE YERLİ BELGESEL SERİLERİ 2026'DA SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Türkiye'nin öncelikli gündemlerinden olan ve toplumsal bir seferberlik gerektiren bağımlılık sorununa odaklanan kanal, yılın ilk yarısında 13 bölümlük bir bağımlılık belgeselini izleyicilerine sunacak.

"Günlük Hayat Bilimi", "Aile Sofrası", "Yeryüzünden İzler", "İyiliğin Çekim Gücü", "Macera Planı: 4x4'lük Yolculuklar", "Üretim Üsleri", "Evvel Zaman Tarifleri", "Hasat Vakti", "Mabedin Gölgesinde" gibi pek çok yeni ve yerli belgesel serisi 2026'da seyirciyle buluşacak.

DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ TAKİPÇİ SAYISI 9,2 MİLYONU GEÇTİ

TRT Belgesel, 2025 yayın döneminde dijital alandaki varlığını da "İzleri Takip Et, Hikayeyi Paylaş" mottosuyla güçlendirdi.

Tüm dijital platformlardaki toplam takipçi sayısını 9,2 milyonun üzerine taşıyan kanal, yıl boyunca 900 binden fazla yeni takipçi kazandı.

Türkiye'de yayın yapan belgesel kanalları arasında en yüksek takipçi sayısına sahip olan TRT Belgesel, etkileşim ve görüntülenme oranlarında da lider konumunu sürdürüyor.

