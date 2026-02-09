Epstein belgeleri deprem etkisi yaptı! Eski başbakan için dokunulmazlık hamlesi

Epstein dosyasına ilişkin ortaya çıkan yeni belgeler, Avrupa’da siyasi gündemi hareketlendirdi. ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgelerin kamuoyuyla paylaşılması sonrası hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Norveç'in eski Başbakanı Thorbjorn Jagland'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvuru yapıldı.

İletişim Danışmanı açıklama yaptı

Norveç Dışişleri Bakanlığı İletişim Danışmanı Ane Jorem, konuya ilişkin Norveç'te yayın yapan NRK televizyonuna açıklama yaptı.

Jorem, Epstein belgelerinde adı geçmesi sonrası hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen eski Başbakan ve Avrupa Konseyinin eski Genel Sekreteri Jagland'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvuru yaptığını bildirdi.

Hakkında soruşturma yürütülen Jagland, bir dönem Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği yaptığı için dokunulmazlığa sahip.

Jagland'ın dokunulmazlığının kaldırılması kararının, 11 Şubat'ta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde ele alınması bekleniyor.

Norveçli diplomatlara soruşturma açıldı

Öte yandan Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, Epstein belgelerinde adı geçen diğer diplomatlara yönelik soruşturma açıldığını doğruladı.

Okokrim'den yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta Norveç'in eski Amman Büyükelçisi Mona Juul ve eşi eski diplomat Terje Rod-Larsen hakkında da soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Juul'un "ağır yolsuzluk", Rod-Larsen'in ise "yolsuzluğa iştirak etmekle" suçlandığı ifade edildi.

Mahkeme kararı üzerine başkent Oslo'da bir dairede ve ayrıca bir tanığın evinde arama yapıldığı aktarılan açıklamada, konuya ilişkin kapsamlı soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Norveç hükümetinden yapılan açıklamada, Norveç Finansal Denetim Temyiz Kurulu Başkanı Kare Idar Moljord'un istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada, Moljord'un, kurumun toplumsal misyonuna ve itibarına zarar gelmemesi için görevinden ayrıldığı belirtildi.

Norveç basınındaki haberlerde, Epstein belgelerinde adı geçen Moljord'un, Rod-Larsen'in 2018'de bir evi, "karşılığının yarı fiyatına" satın almasında rol oynadığı ifade ediliyor.

Haberlerde, ev sahibinin bu anlaşmayı yapması için "tehdit edildiği" iddialarına da yer veriliyor.