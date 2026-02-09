Bilal Erdoğan’dan dünyaya barış vizyonu: "Başkasına yapılan yatırım aslında kendimize yatırımdır"

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yabancı öğrenciler için verilen Türkiye Burslarının daha fazla yabancı öğrenciye ulaşması amacıyla İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesinde 8-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenen, YTB Kültür Elçileri Buluşması programı düzenlendi. 40 uluslararası öğrenci ile 10 Türkiye'deki üniversitelerden mezun öğrencinin katıldığı program kapsamında İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve YTB Başkanı Abdulhadi Turus "Türkiye'nin uluslararası eğitim vizyonu" başlıklı panelde uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Panelde konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, "Dünyada çalkantılı bu süreçler yaşanırken, işte savaşlar, soykırımlar, çatışmalar, adaletsizlikler, yükselen sağ faşizm, radikallik gibi konularla artık sistemin egemen gücü olarak gördüğümüz Batı medeniyetinin bu sorunlarla ilgilenmediğini görüyoruz. Bırakın bu sorunları üretiyor olmasını bu sorunların gündemini dahi almıyor artık" dedi.

"ÜLKEMİZ İLE ÜLKELERİNİZİN İLİŞKİLERİNE DESTEK SAĞLAYIN"

Türkiye Burslarıyla Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilerin önemine değinen Necmeddin Bilal Erdoğan, "Türkiye verdiği bursları bir ticari gelir kaynağı olduğu için yapmıyor. Dolayısıyla gelen misafir öğrencilerimizin, uluslararası öğrencilerimizin gittikleri ülkelerde Türkiye'yi doğru tanıyan ve doğru tanıtan birey olmaları bizim için çok kritik. Ülkemiz için bu bir kazançtır. Ben Dünya Bankası'nda çalıştığım dönemde Batı ülkelerinin yardım kuruluşlarını da tanıma fırsatı buldum. Devlet bünyesindeki yardım kuruluşları olan bu kalkınma ajansları yardım edilen ülkenin siyasetini etkileme, kaderini kendilerine göre şekillendirme anlayışını merkeze aldıklarını gördüm. Türkiye'nin öyle bir derdi yok. Birçok ülkedeki yardımlarımızda gerçekten bir beklenti olmaksızın yardım yapıyoruz. Gerçekten o ülkeyi destekleyerek o yardımlar yapıyoruz. O ülkelerin öğrencilerine sunduğumuz bu eğitim imkanları da tam anlamıyla aslında o ülkelerin geleceğini desteklemek için olduğunu düşünebiliriz. Batı'nın yardım anlayışından maalesef bu ülkeleri kendi imkanlarıyla geliştirmek değil, kendilerine bağlılığını sürdürme anlayışı her zaman esastır. Biz yanımızda kendi başına ayakta durabilen bir komşu, bir partner istiyoruz, bir dost ülke istiyoruz. Biz Türkiye'deki uluslararası öğrencilerimizin kendi ülkelerine gitmesini bilakis öncelik olarak alıyoruz. Bu öğrenciler, Türkiye'nin o ülkelerle olan ilişkilerine zaten doğal olarak destek sağlayacak. O ülkede iş yapan bir Türk firması zaten doğal olarak bu arkadaşlarımızla çalışmak isteyecektir. Gittiğiniz zaman Türkiye'nin gönüllü elçisi olarak Türkiye ile kendi ülkelerinizin ilişkilerinin güçlenmesine de destek sağlayacağınıza inanıyorum. YTB'nin burslarıyla Türkiye'yle çok özel bir ilişki kuran bu arkadaşlarımızın gittikleri ülkelerde Türkiye'nin ilişkisini ve gittikleri ülkelerle Türkiye'nin doğru tanınmasına sağladığı katkıyı konuştuk. Bu Türkiye'nin başlı başına yatırım yapması gereken bir iş zaten" diye konuştu.

"DÜNYA BARIŞINA YATIRIM KENDİ BARIŞINA YATIRIMDIR"

Türkiye'nin dünya barışına yatırım yapmasının aslında kendi barışına yatırım yapmak olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye komşularının istikrarlı olması için yatırım yapmasın kim diyebilir? Bunun öncelikle Türkiye'ye faydası var. Türkiye bölgede belli bir istikrarı kurduğu zaman bunun elbette ki dünya barışına faydası var. Çünkü bugün Filistin'de yaşananlar bütün dünya istikrarsızlaştırıyor. Bütün iki milyar Müslümanın kalbini yaralıyor çünkü. İki milyar Müslümanın Batı sistemine, düzenine karşı içinde bir nefretin birikmesine yol açıyor değil mi? Dolayısıyla siz aslında Filistin meselesini çözdüğünüz zaman Kudüs özgürlüğüne kavuştuğunuz zaman dünya barışına çok büyük bir yatırımdır. Ben Türkiye'nin dünyada sevilen bir ülke olmasının, Türkiye'nin dünyada sevenlerinin çoğalmasının Türkiye için de büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Türkiye, dünyanın geri kalanının barışına, refahına ne kadar yatırım yaparsa kendi barışına aslında yatırım yapmıştır diye düşünüyorum" diye konuştu.