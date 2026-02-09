  • İSTANBUL
Öfkesini otomobilden çıkardı! Levye ile camları kırıp çiçek buketi fırlattı
Yaşam

Öfkesini otomobilden çıkardı! Levye ile camları kırıp çiçek buketi fırlattı

Kocaeli Körfez'de bir şüpheli, park halindeki otomobilin camlarını levye ile kırdıktan sonra kaputuna ışıklı çiçek buketi fırlattı.

Kocaeli’de gece saatlerinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. 

 

 

Olay, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Tolga Sokak'ta meydana geldi. 41 AKY 741 plakalı cipten inen M.C.A., aracın bagajından aldığı levye ile sokakta park halinde bulunan otomobilin camlarını kırdı. Daha sonra yeniden cipe binen M.C.A., geri manevra yaparak camını kırdığı otomobilin yanına yanaştı. Otomobilin kaputuna ışıklı çiçek buketi fırlatan M.C.A., aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu M.C.A., İzmit ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan M.C.A.'nın alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Öte yandan, M.C.A.’nın park halindeki araca zarar verdiği ve üzerine ışıklı çiçek buketi fırlatıp uzaklaştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

