Dünya Rus Generale susturuculu suikasta Polonya da karışmış!
Dünya

Rus Generale susturuculu suikasta Polonya da karışmış!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rus Generale susturuculu suikasta Polonya da karışmış!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), susturuculu silah ile 4 ayrı yerinden vurulan Rus Korgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişiminin faili Lyubomyr Korba'nın Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından işe alındığını ve işe alımda Polonya istihbarat servislerinin yardım ettiği bilgisini paylaşarak Polonya’yı da suikast girişimine yardım etmekle suçladı.

FSB'ye göre bu bilgi, yakalanan suikastçı Lyubomir Korba ve Viktor Vasin tarafından sağlandı.

FSB'nin açıkladığı bilgiye göre Lyubomir Korba, Ağustos 2025'te Ukrayna'nın Ternopil şehrinde bir SBU görevlisi tarafından işe alındı. Kiev'deki bir atış poligonunda ateşli silah eğitimi aldıktan sonra yalan makinesi kullanılarak sorgulandı. Zoom video konferans hizmeti aracılığıyla iletişim yöntemleri konusunda bilgilendirildiği ve Ağustos 2025'te Kiev-Kişinev-Tiflis-Moskova rotası üzerinden Rusya'ya sızdı. Korba'ya göre, Polonya'nın Katowice şehrinde ikamet eden 1998 doğumlu Polonya vatandaşı oğlu Lubos Korba, Polonya istihbarat servislerinin yardımıyla işe alınmasında rol oynadı.

Korba suikast için kendisine 30.000 dolar vaat edildiğini söyledi.

Viktor Vasin ise Rusya'da aşırılık yanlısı olarak tanınan "Yolsuzlukla Mücadele Vakfı"nın destekçisiydi.

Suikasta hazırlandığı döneminde Korba için bir daire kiralamış ve seyahat için toplu ulaşım kartı sağlamıştı.

SUSTURUCULU TABANCA İLE 4 EL ATEŞ ETTİ

Geçen Cuma günü Moskova'da Alekseyev'e karşı bir suikast girişiminde bulunulmuş, Korba apartmanının içinde susturuculu bir tabancayla Alekseyev'e dört el ateş etmişti. General ağır yaralandı ancak hayatta kaldı.

Pazar günü Federal Güvenlik Servisi, (FSB) saldırıda suç ortağı olduğundan şüphelenilen Vasin'i Moskova'da gözaltına aldı.

Aynı gün, suçun doğrudan faili olan Ukrayna vatandaşı Korba ise Dubai'de gözaltına alındı.

Polonya ya da Ukrayna, Rusya'nın iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

