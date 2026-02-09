  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı Rusya 'durum kritik' diyerek duyurdu: ABD ülkeyi boğuyor Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir! Kahraman ecdada gökyüzü selamı! Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük Mustafa Varank’tan, Özgür Özel’e olay gönderme: Sarhoştan genel başkan olmaz! Özgür Özel’in küfürleri yargıya taşındı! Mesut Özarslan’dan suç duyurusu CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap Zeynep Güneş’e bir destek de İlbank’tan: Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum!
Ekonomi Tapuda düşük bedel dönemi bitti: GİB’ten 5 gün uyarısı, ceza kapıda
Ekonomi

Tapuda düşük bedel dönemi bitti: GİB’ten 5 gün uyarısı, ceza kapıda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tapuda düşük bedel dönemi bitti: GİB’ten 5 gün uyarısı, ceza kapıda

Gelir İdaresi Başkanlığı, tapu işlemlerinde düşük bedel beyan edenlere tebligat göndermeye başlarken, tebliğden itibaren beş gün içinde izahat vermeyenler için ağır para cezaları uygulanacağını bildirdi.

Tapu işlemlerini mercek altına alan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB),düşük bedel beyanlarına karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Son beş yıl içinde tapu alım satın işlemi yapan ve işlemleri riskli görülen kişilere tebligatlar gönderilmeye başlandı. Tebligatı aldıktan sonra 5 gün içerisinde 'savunma' yapmayanlar ise ağır para cezası uygulanacağı belirtiliyor.

GİB TAPU DEVİRLERİNİ MERCEK ALTINA ALDI

Geçen yıl Türkiye genelinde 81 ilde toplam 1 milyon 688 bin 910 konut satışı yapıldı. Tapu devir işlemlerinde, satış bedelinin yüzde 4’ü oranında tapu harcı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ödendi. Tapu harcının satış bedeline bağlı olarak yüksek tutarlara ulaşması, bazı alıcı ve satıcıların karşılıklı anlaşarak tapuda daha düşük bedel göstermesine yol açarken, bu uygulamaların önüne geçilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) denetimleri sıkılaştırdı.

GİB, ocak ayı boyunca on binlerce konut alım-satım işlemi için tebligat hazırladı. Adreslere gönderilen yazılarda, son 5 yıl içinde tapu alım veya satımı yapan ve işlemleri riskli görülen kişiler, izahat vermek üzere savunmaya davet edildi.

CEZALAR YÜZDE 100'E YÜKSELTİLDİ

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen düzenleme ile tapu harcında usulsüz beyanda bulunduğu tespit edilenler için uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten yüzde 100’e yükseltildi.

Yeni düzenleme kapsamında, tapuda beyan edilen bedel ile gerçek satış bedeli arasındaki farkın iki katı tutarında ödeme yapılması gerekecek. Bu yükle karşılaşmak istemeyenler için ise Gelir İdaresi Başkanlığı’na pişmanlık başvurusu yapma imkânı bulunuyor.

TEBLİGAT GELDİKTEN SONRA 5 GÜN SÜRENİZ VAR

İzahat vermeye davet edilen kişilerin, tebligatın kendilerine ulaşmasının ardından 5 gün içinde savunma yapmaları gerekiyor. Bu süre içinde usulsüz bildirimde bulunulduğunun kabul edilmesi halinde vergi ziyaı cezası uygulanmıyor. Bu kapsamdaki başvurularda tapu sahipleri, yalnızca satışın yapıldığı yıl beyan edilen tutar ile gerçek bedel arasındaki farkı, geçen süreye ait yasal faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olacak.

Tapuda yeni dönem: 1 Şubat’tan itibaren…
Tapuda yeni dönem: 1 Şubat’tan itibaren…

Ekonomi

Tapuda yeni dönem: 1 Şubat’tan itibaren…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Derdimiz memleket

İyi hayırlı olsun inşallah ilanlarda fiyatlar 5 milyon tapuda rayiç bedel 500 bin. Tapu harcı %4 emlakçıyada 2+2 vereceksin bu açık kapıyı oluşturan kim? Devlet. Sn yöneticiler tapu harcı değerini düşürseniz emlakçı bedelini düşürseniz bunlardan sonra rayiç bedeli yükseltseniz vatandaşa ceza kesmekten daha iyi olur evi alanda satanda bu devletin vatandaşı
Cami avlusuna geliyorlar sonra "Allah ile kul arasına girilmez" diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...
Gündem

Cami avlusuna geliyorlar sonra “Allah ile kul arasına girilmez” diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...

Oyuncu Pınar Altuğ, televizyoncu ve yapımcı Armağan Çağlayan'ın Fatih Ürek'in cenazesi sonrası, "Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda ..
Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu
Ekonomi

Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu

Tavuk etinde Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışı Ticaret Bakanlığını hareket geçirdi. Üretici ve satıcıların yüzde 15 zam hamlesine bakanl..
Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma
Siyaset

Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e yönelik sosyal medy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23