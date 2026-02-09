Camide namaz sonrası pilatesi cemaat çok sevdi!

Bradford'da bulunan bir camide, öğle namazının ardından düzenlenen pilates dersleri, özellikle ileri yaştaki erkekler arasında hem fiziksel aktivite hem de sosyalleşme imkanı sunuyor. Pilates derslerine katılan ve çoğunluğu emekli olan erkekler, namaz sonrası caminin alt katında bir araya gelerek, haftada bir 45 dakikalık derslerde squat, esneme ve denge hareketleri yapıyor.

Derslere olan yoğun talep nedeniyle katılımcı sayısına sınırlama getirilirken, cami yönetimi, İngiltere'nin farklı bölgelerindeki camilerden benzer uygulamalar için talep aldıklarını bildirdi.

VİDEO MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Başlangıçta sınırlı sayıda katılımcıyla hayata geçirilen pilates dersleri, caminin sosyal medya hesabında paylaşılan bir görüntünün kısa sürede milyonlarca kez izlenmesiyle, geniş kitlelerin dikkatini çekti. Artan ilgiyle birlikte derslere katılım artarken, her hafta yaklaşık 30 kişinin katıldığı oturumlar cami cemaatinin düzenli buluşma noktalarından biri haline geldi.

Farklı fiziksel yeterliliklere sahip, 50 ile 80 yaş arasındaki erkeklerin katıldığı dersler, katılımcıların günlük yaşamlarında daha aktif olmalarına katkı sağlıyor. Pilates seansları yalnızca bedensel hareketle sınırlı kalmazken, birlikte vakit geçirme, sohbet etme ve dayanışma ortamı oluşturmasıyla da öne çıkıyor.

Pilates derslerinin, katılımcıların hem fiziksel hem de zihinsel durumlarına olumlu katkı sağladığı belirtiliyor.

Derslerin ardından çay, meyve ve bisküvi eşliğinde gerçekleştirilen sohbetlerin, özellikle ileri yaştaki bireyler için önemli bir sosyalleşme ortamı oluşturduğu belirtiliyor.