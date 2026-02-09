  • İSTANBUL
Başkan Erdoğan'ın kurmayları toplandı! AK Parti MYK toplantısı başladı

Başkan Erdoğan'ın kurmayları toplandı! AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde başladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.23'te başladı.

MASADAKİ KONULAR

Haftanın en önemli buluşmasında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan raporun detayları ve Suriye'deki son gelişmeler masaya yatırılacak. ABD-İran hattındaki gerilime dair stratejik senaryoların analiz edileceği toplantıda, dış politikanın yanı sıra iç siyasete dair de önemli hamleler planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde teşkilatlara kapsamlı bir saha talimatı vererek, partinin tüm kademelerini vatandaşla buluşmaya yönlendirmesi bekleniyor.

 

Toplantının en kritik başlıklarından birini, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar oluşturuyor.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan raporda gelinen son aşama ve atılacak somut adımlar kurul üyeleriyle paylaşılacak.

Sürecin toplumsal ve siyasi yansımalarının yanı sıra, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması beklenen raporun yol haritası MYK masasında şekillenecek.

 

Bölgesel güvenlik başlığında ise Suriye sahasındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Suriye yönetimi ile SDG arasındaki entegrasyon sürecinin 30 Ocak itibarıyla Haseke'de uygulanmaya başlaması, Ankara'nın radarında olan bir diğer konu.

Bu gelişmenin sahadaki pratik yansımaları ve Türkiye'nin sınır güvenliği üzerindeki muhtemel etkileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları tarafından etraflıca değerlendirilecek. Ayrıca Gazze'deki insani durum ve kalıcı çözüm yolları da dış politika gündeminin ayrılmaz bir parçası olarak masada kalmaya devam ediyor.

 

Washington ve Tahran arasında Umman merkezli yürütülen müzakereler ve artan tansiyon, MYK'nın stratejik analiz başlıkları arasında yer alıyor.

Türkiye'nin olası senaryolara karşı hazırlıkları ve denge politikasının detayları ele alınacak.

Ekonomi ve yerel yönetimlerin mevcut durumuna dair verilerin de paylaşılacağı toplantıda, Türkiye'nin önümüzdeki döneme dair genel yol haritası çizilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ramazan' talimatı!

Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanlığına mı hazırlanıyor! "Burası Azerbaycan mı" diyenlere Ramazan Topdemir'den tokat gibi cevap

Emine Erdoğan'dan sigarayı bırakma çağrısı! Yılda 7 milyon can kaybı

Bilal Erdoğan'dan dünyaya barış vizyonu: "Başkasına yapılan yatırım aslında kendimize yatırımdır"

