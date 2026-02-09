  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gemiden Gemiye Transfer ve Ham Petrol Yüklemesi Yapılabilen Dünyadaki Tek Terminal Fırıldak siyasetin sembol ismi Cemal Enginyurt kendi annesine küfredilince verdiği tepki olay oldu Somali Adalet Bakanı Sheikhali 'Bize söz verdiler eyleme geçtiler' CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı! CHP’li Başkan yine Phuket tatiline gidebilir! İşçiler yeniden greve gitti Erman Toroğlu hakkında flaş soruşturma! Umman'da müzakere yapılmıştı: İsrail'den ABD'ye flaş İran teklifi! Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun avukatı serbest bırakıldı TBMM'deki taciz davasında flaş gelişme
Aktüel Kar temizlerken ayağı kaydı çatıda asılı kaldı
Aktüel

Kar temizlerken ayağı kaydı çatıda asılı kaldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kar temizlerken ayağı kaydı çatıda asılı kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar temizlemek için çıktığı evinin çatısında, ayağının kayması sonucu beline bağladığı iple asılı kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar temizlemek için çıktığı evinin çatısında, ayağının kayması sonucu beline bağladığı iple asılı kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı evinin çatısına çıkan M.S.Ö'nün, kar temizlediği sırada ayağı kaydı.

Tedbir amaçlı beline bağladığı ip sayesinde çatıda asılı kalan M.S.Ö, zemine düşmekten kurtuldu.

Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.S.Ö'yü itfaiye aracının merdiveni yardımıyla asılı kaldığı yerden indirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23