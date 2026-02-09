  • İSTANBUL
İslam alimi Muhammed Emin Saraç, anma programında yad edilecek
Hadis, tefsir ve fıkıh alimi merhum Muhammed Emin Saraç, "İlim ve İrfanla Geçen Bir Ömür: M. Emin Saraç Hocamızı Anma Programı"nda yad edilecek.

"İlim ve İrfanla Geçen Bir Ömür: M. Emin Saraç Hocamızı Anma Programı" 15 Şubat'ta Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleşecek.

Ferruh Erel'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Prof. Dr. Halil İbrahim Kutluay, Doç. Dr. Ahmet Efe, Prof. Dr. Yekta Saraç, akademisyen Hamdi Arslan ve Fatih Saraç dinleyicilere hitap edecek.

Ezher Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneğince (EZDER) hazırlanan programda, konuşmaların ardından Reisü’l Kurra Mustafa Demirkan tarafından dua edilecek.

