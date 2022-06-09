Epilepsi nöbeti geçiren çocuklar için neler yapılmalı? Epilepsi neden olur, belirtileri nelerdir?

Nörolojik bir rahatsızlık olan epilepsi, beyinde bulunan bir nöron grubunda oluşan anormal elektrik aktivitesine bağlı olarak meydana gelir. Elektrik aktivitesinin bozulmasıyla oluşan nöbet sırasında kişinin beyin fonksiyonlarında geçici bozulmalar oluşur. Epilepsi nöbetlerinin pek çok farklı türü bulunur.

Epilepsinin tanımını yapan Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Afshin Dezhakam, “Beyin nöronlarından (hücrelerinden) kaynaklanan anormal deşarjlar sonucunda meydana gelen istemsiz hareketler, kasılmalar, duyusal ve bilinç değişiklikleri yapan bir hastalıktır. Toplumun yaklaşık yüzde 1’ini etkileyen kronik bir hastalıktır. Dünya genelinde yaklaşık 65 milyon insan epilepsi hastasıdır. Çocuklarda en sık görülen nöbet, ateşli havaledir. Bunun dışında kafa travması, ilaç ve zehirlenmelere bağlı, kan şekerinin düşmesi veya kandaki sodyum ve kalsiyum gibi maddelerin düşüklüğü, beyindeki kist, tümör, kanama ve beyinin gelişim kusurları da nöbete sebep olabilir. Epilepsi, yaklaşık yüzde 50 genetik kökenlidir. Epilepsi teşhisi için EEG çekilmesi önemlidir, ayrıca epilepsi nedenini araştırmak için de MRG çekilmesi oldukça yararlı olabilir. Bunlara rağmen epilepsi hastalarında EEG ve MRG normal olabilir” diye konuştu.

NÖBET ANINDA NELER YAPILMALI?

Aileleri uyaran Uzm. Dr. Afshin Dezhakam, “Nöbet anında çocuğu yan yatırın. Ateşli çocuğa duş aldırmayın. Alkol veya soğan koklatmayın. Okul ve spora devam etmesine özen gösterin. Havuz ve denizde yalnız bırakmayın. Uykusunu tam almasını sağlayın. Çocuk nöbet geçirdikten sonra, nöroloji tarafından muayene edilmeli ve uzman görüşü alınmalıdır. Epilepsi hastalarının yaklaşık yüzde 70’i, bazı epilepsi türlerinin ise yüzde 100’ü ilaçlar ile tamamen iyileşmektedir. Epilepsi hastalarının yaklaşık yüzde 70’i bazı epilepsi türlerinin ise yüzde 100’ü ilaçlar ile tamamen iyileşmektedir. Hastaların yüzde 25-30’unun birden fazla ilaç kullanması gerekmektedir. Çok az kısmı da tüm ilaçlara dirençlidir. Bu gruptakiler, başka yöntemlerle, örneğin ameliyat ve pil yerleştirme ile kısmi de olursa iyileşebilmektedirler. İlaç dışı tedavi yöntemleri ketojenik diyet, epilepsi pili ve epilepsi ameliyatıdır” diye konuştu.

Epilepsi Neden Olur?

Epilepsi neden olur, diğer adıyla sara olarak bilinen epilepsi beyindeki hücrelerin beklenmedik bir anda elektriksel boşalması sonucu oluşur.

Epilepsi neden olur epilepsi sinirsel (nörolojik) bir hastalıktır. Epilepsi hastalığı her yaşta görülebilir ve cinsiyet açısından da bir farklılık göstermemektedir. Epilepsi hastalarında herhangi bir zeka geriliği ya da zihinsel problemler yoktur. Epilepsi neden olur epilepsi hastaları kriz denilen epilepsi nöbetleri geçirirler. Epilepsi neden olur epilepsi beynin elektriksel aktivitesinin sinir hücrelerinde geçici olarak oluşturduğu durumdur.

Epilepsi krizlerine epileptik nöbetler de denilmektedir. Epilepsi nöbeti geçiren hastada geçici olarak bilinç kaybı oluşur. Bilinç kaybıyla birlikte hasta istemsiz bazı hareketlerde yapabilir. Epilepsi nöbetleri her hastada farklı şekilde olmaktadır. Epilepsi nöbetleri hastanın yakınları tarafından ok iyi gözlemlenmelidir çünkü hekime bilgi verme sırasında gerekebilir. Epilepsi tedavisi nöroloji uzmanı tarafından yapılmaktadır.

Epilepsi Nedenleri

Epilepsi neden olur, epilepsi kesin nedeni bilinmemekle birlikte epilepsiye neden olan durumlar:



• Genetik faktörler



• Beyinde oluşan tümörler



• Gebelikte olan olumsuzluklar



• Beyin zedelenmesi



• Travma geçirme



• Ateşli havale geçirme (menenjit)



• Sinir sistemi enfeksiyonları



• Beyin damarlarındaki bozukluklar



• Beynin oksijensiz kalması

Epilepsi belirtileri nelerdir?